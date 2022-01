Warsaw Unit "Obiektem bez barier". Poznaj docenione rozwiązania!

Warsaw UNIT spod kreski Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury Projekt otrzymał certyfikat „Obiekt bez barier” świadczący o jego dostępności architektonicznej.

REKLAMA

Warsaw UNIT otrzymał certyfikat „Obiekt bez barier”, przyznawany przez Fundację Integracja.

Certyfikat to potwierdzenie przystosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ograniczoną mobilnością, rodziców z dziećmi i osób starszych.

Certyfikat jest efektem współpracy dewelopera z Fundacją Integracja już od wstępnego etapu projektu wieżowca Warsaw UNIT. Pozwoliło to na zastosowanie rozwiązań niemożliwych do wprowadzenia na kolejnych etapach realizacji.

– To kolejny projekt, przy którym ściśle współpracowaliśmy z Ghelamco. Cieszy nas, że budynki będące wizytówkami miasta powstają z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Zazwyczaj nie dostrzegamy przeszkód architektonicznych, z którymi się zmagają. Zbyt wąskie drzwi czy niewielki próg mogą stanowić niekiedy barierę nie do pokonania. Na szczęcie w budynkach takich jak Warsaw UNIT każdy może bez żadnych problemów wjechać na sam szczyt budynku. Dzięki takim miejscom Warszawa staje się miastem przyjaznym i coraz bardziej otwartym dla wszystkich – mówi Ewa Pawłowska, prezes Fundacji Integracja, jednej z największych w Polsce organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, od 27 lat przyczyniającej się do likwidowania barier architektonicznych, cyfrowych i społecznych.

Przeczytaj także >> Dostępność architektoniczna: jest lepiej, ale do zrobienia wciąż wiele

W Warsaw UNIT eksperci Fundacji Integracja wyróżnili m.in.: szerokie wejścia z drzwiami otwieranymi automatycznie dla różnorodnych grup użytkowników, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, stanowiące ponad 2 proc. ogólnej liczby miejsc w budynku, dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą wind oraz system zarządzania windami wyposażony w dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością, m.in. precyzyjne informacje głosowe.

Do tego zwrócili uwagę na dobrze zaprojektowane toalety dla osób z niepełnosprawnością, umieszczone w przestrzeniach wspólnych na każdej kondygnacji biurowej, dobre położenie UNIT-a (przy Rondzie Daszyńskiego), z mnogością wysokiej jakości transportu publicznego do wyboru: tramwaj, autobus, metro, stacja SKM, a także rozwiązania dla rowerzystów, takie jak: ścieżki rowerowe w pobliżu budynku, zamknięty parking dla rowerzystów, szatnie z prysznicami i stacje rowerów miejskich pod wejściem.

– Chcemy, żeby każdy nasz projekt zapewniał maksymalny komfort i był dostępny dla wszystkich użytkowników. W naszych budynkach funkcjonują nie tylko biura, ale także siłownie, sklepy, restauracje czy punkty turystyczne, z których korzysta niemal każdy. Cieszy nas, że przestrzenie te są dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich wieku i zdrowia – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.