Warsaw UNIT z nominacją dla najlepszego budynku biurowego na świecie

Warsaw UNIT zdobył 5 gwiazdek, co jest najwyższą możliwą oceną i jako najlepszy projekt biurowy w Polsce powalczy o tytuł czołowego biurowca w Europie i na świecie w prestiżowym konkursie International Property Awards.

Podczas uroczystej gali w Londynie, międzynarodowe jury konkursu International Property Awards doceniło znajdujący się przy rondzie Daszyńskiego Warsaw UNIT za najwyższej klasy rozwiązania technologiczne i ekologiczne, które znacząco zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Wieżowiec Ghelamco zaprojektowany przez Polsko-Belgijską Pracownię Architektury PROJEKT otrzymał również nagrodę za najlepszą architekturę wśród budynków wysokościowych w Polsce.

- To dla nas ogromne wyróżnienie otrzymać cztery prestiżowe nagrody w dwóch europejskich metropoliach równocześnie. Nasz polski projekt Warsaw UNIT oraz belgijski The Wings to zdecydowanie europejska czołówka biurowców, dlatego wierzę, że kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla naszych inwestycji są w zasięgu ręki – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią. – Jesteśmy też bardzo dumni za nagrodę za naszą transakcję sprzedaży The Warsaw HUB. Warto podkreślić, że jest to również ogromne wyróżnienie dla Polski, ponieważ Warszawa znalazła się w niezwykle prestiżowym gronie światowych metropolii – obok Londynu i Nowego Jorku – gdzie Google postanowiło zainwestować tak ogromne środki w zakup nieruchomości – dodaje.

W tegorocznym konkursie wyróżniony został jeszcze jeden projekt Ghelamco – biurowiec The Wings w Diegem pod Brukselą, który otrzymał 5 Star Award i tytuł najlepszego budynku biurowego w Belgii.

Międzynarodowy finał International Property Awards odbędzie się w lutym 2023 roku. Na gali w Londynie dowiemy się czy budynki Ghelamco zdobędą tytuł najlepszych w Europie i na świecie.

Ghelamco z transakcją roku

W marcu tego roku Ghelamco sprzedało Google dwie wieże stanowiące część biurową, pasaż handlowy oraz część podziemną kompleksu The Warsaw HUB. Wartość sprzedaży wyniosła 583 mln euro. Jest to największa pojedyncza transakcja zakupu nieruchomości w historii regionu CEE. Na uroczystej gali 12. Edycji CEE Investment & Manufacturing Awards, która odbyła się w Warszawie, transakcja ta została nagrodzona w kategorii Investment Deal EUR 500 Million Plus.

The Warsaw HUB to wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach kompleks położony przy rondzie Daszyńskiego, w najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy. Składa z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych połączonych wspólnym, pięciokondygnacyjnym podium.

International WELL Building Institute™ (IWBI) oficjalnie potwierdziło, że biura, powierzchnie handlowe i hotele kompleksu The Warsaw HUB należą do najbezpieczniejszych na świecie, przyznając im certyfikat WELL Health-Safety Rating. Budynek jest także przyjazny środowisku co potwierdza ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks posiada również certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający pełną dostępność architektoniczną i przyjazność dla wszystkich użytkowników budynku.