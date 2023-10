Warsaw Unit z tytułem najlepszego ekologicznego budynku w kraju

Zrealizowany przez Ghelamco Warsaw UNIT został uznany najlepszym ekologicznym budynkiem w Polsce w plebiscycie PLGBC.

Podczas wczorajszej gali PLGBC Green Building Awards 2023 Warsaw UNIT otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany.



Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest promowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w branży nieruchomości oraz wyróżnienie zaangażowania jego uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jury oceniało zgłoszone projekty pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym, zrównoważonym rozwojem oraz architektonicznych. Pod uwagę brane były również aspekty społeczne i nowatorskie pomysły. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Widok na Warsaw UNIT, fot. mat. pras.

- Nagroda PLGBC Green Building Awards jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Warsaw UNIT to ucieleśnienie ekologicznego budynku pod każdym względem. Często słyszymy od naszych najemców, że to właśnie jego zrównoważony i energooszczędny charakter odpowiadający na wymogi ESG jest jednym z głównych powodów, dla których zdecydowali się w nim ulokować swoje biuro. Dziękujemy za uznanie i cieszymy się, że nasz wieżowiec został doceniony przez grono znamienitych ekspertów – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Nowoczesny i ekologiczny Warsaw UNIT

Warsaw UNIT to pierwszy i jak na razie jedyny budynek w Polsce, który uzyskał certyfikację WELL Core na poziomie Platinum. Certyfikat ten skupia się na zdrowiu i komforcie użytkowników. Wieżowiec posiada także certyfikat BREEAM z oceną Outstanding, WELL Health-Safety Rating, Green Standard Building oraz „Obiekt bez barier”.

Warsaw UNIT jest najbardziej ekologicznym i zaawansowanym technologicznie biurowcem w Polsce. Wykorzystano w nim energooszczędne rozwiązania obniżające zużycie energii o blisko 30% w porównaniu do innych budynków wysokościowych.

40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS dba każdego dnia o energooszczędny i niskoemisyjny charakter obiektu. W biurowcu zastosowano także rozwiązania antypandemiczne, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji. Warsaw UNIT to jedyny wieżowiec w Polsce w pełni zasilany czystą energią elektryczną.