Warszawa będzie miała nową mapę akustyczną

Zanieczyszczenie środowiska hałasem staje się coraz większym problemem. Szacuje się, że blisko 1/10 mieszkańców Warszawy może być narażona na nadmierny hałas. By móc reagować, miasto potrzebuje aktualnej mapy akustycznej miasta. Właśnie rozpisano na nią przetarg.





Stolica posiada mapę akustyczną m.st. Warszawy z 2017 r., którą znaleźć można na stronie internetowej(otwiera się w nowej karcie). Mapę akustyczną należy aktualizować co 5 lat, dlatego miasto rozpisało właśnie przetarg na sporządzenie nowej wersji mapy.

Cele tworzenia map akustycznych

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska miasta powyżej 100 tys. mieszkańców zobowiązane są do sporządzenia strategicznych map akustycznych. Tworzy się je w celu zlokalizowania najbardziej narażonych na hałas miejsc, ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach związanych z hałasem środowiska, tworzenia programów ochrony środowiska przed hałasem i programów danych dla monitoringu środowiska.

Badania wykazują, że życie w hałasie wpływa negatywnie na ludzki organizm oraz na środowisko, a walka z nim ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców. Powstawanie map akustycznych jest więc niezbędne dla osób odpowiedzialnych za projektowanie infrastruktury miasta. Są one narzędziem, które pozwala z większą świadomością planować zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - umożliwiają zidentyfikowanie najważniejszych źródeł hałasu w sąsiedztwie i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwość dla mieszkańców.

Są one także przydatne dla mieszkańców. Każdy może sprawdzić, jakie dopuszczalne normy hałasu są w danej okolicy i jak rozkłada się hałas w otoczeniu. To istotne dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania i chcących wybrać lokalizację zapewniającą spokój i komfort.

Co z tego wynika

Strategiczne mapy akustyczne są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na tej podstawie dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Marszałek Województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który jest konsultowany z mieszkańcami.