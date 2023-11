Warszawa będzie mieć nową wieżę. To projekt Arrow Architects i Grupy 5 Architekci

Pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego powstaje kompleks biurowy Studio. Skanska oddała już do użytku pierwszy etap, teraz czas na start budowy drugiego.

Studio B zostało oddane do użytku kilka dni temu, teraz rusza budowa drugiej fazy kompleksu - budynku Studio A.

Najnowsza inwestycja Skanska dostarczy na stołeczny rynek 26 600 mkw. powierzchni biurowej.

Zgodnie z założonym harmonogramem, budynek zostanie oddany do użytku w 2025 roku.

Projekt powstał w dwóch pracowniach: duńskiej ARROW Architects oraz w polskiej Grupa 5 Architekci.

Budowa dwufazowego kompleksu Studio rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku. Jego pierwsza faza, Studio B, została oddana do użytku w listopadzie 2023 roku. Teraz Skanska rusza z realizacją drugiej części - budynku wieżowego, który będzie posiadał 27 pięter, a także 4 kondygnacje podziemne (zrealizowane wcześniej, przy budowie fazy B), z parkingiem na 203 samochody.

Technologie i wygoda

Projekt Skanska powstaje pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, od których dzieli go jedynie kilka minut drogi spacerem. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji 150 miejsc postojowych. Z kolei zmotoryzowani skorzystają z 203 miejsc parkingowych. Co ważne, aby upłynnić ruch w okolicy, na parking będzie można wjechać zarówno do ulicy Prostej, jak i od Łuckiej.

Wysoki na 105 metrów budynek dostarczy na lokalny rynek 26 600 mkw. GLA innowacyjnej powierzchni biurowej zaprojektowanej zgodnie z wymogami ESG. Komfort pracy zapewnią m.in. filtry i nawilżacze powietrza czy cicho działająca klimatyzacja oparta o belki chłodzące. Studio A umożliwi tworzenie miejsc zarówno do spotkań i pracy zespołowej, jak i pomieszczeń zapewniających ciszę i ułatwiających pracę w skupieniu. Przyszli najemcy będą mogli korzystać z platformy Connected by Skanska, która pozwala na wygodne, bezdotykowe poruszanie się po biurze.

– Studio A to nie tylko biura, ale również ciekawie zaaranżowane miejsce do odpoczynku. Na siódmym i dwudziestym drugim piętrze znajdą się dostępne dla najemców zielone tarasy. Na dole tworzymy otwarty plac, z małą architekturą, ogrodami deszczowymi i zbiornikami retencyjnymi, ułatwiającymi gromadzenie wody. Dodajmy do tego całoroczną roślinność, która pozwoli na redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Plac jest punktem łączącym Studio z sąsiednią Fabryką Norblina – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Skandynawski klimat

Studio A będzie nawiązywać swoim wyglądem do pierwszej fazy kompleksu. Przyziemie zostanie ozdobione charakterystycznymi „iksami”, które stały się jednym z wyróżników inwestycji szwedzkiego dewelopera. Tradycyjnie, pracowników oraz gości Studia powita lobby w stylu skandynawskim, z ciepłymi, przyjaznymi kolorami. Projekt powstał w renomowanych pracowniach, mających na koncie wiele realizacji: duńskiej ARROW Architects oraz w polskiej Grupa 5 Architekci.

Studio A będzie nawiązywać swoim wyglądem do pierwszej fazy kompleksu. Przyziemie zostanie ozdobione charakterystycznymi „iksami”, które stały się jednym z wyróżników inwestycji szwedzkiego dewelopera, fot. mat. pras.