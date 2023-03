Warszawa chce z Chmielnej zrobić zielony deptak. Jest zgoda, a niedługo ruszy przetarg

Prawie sto drzew, liczne klomby z krzewami i bylinami oraz kilkadziesiąt ławek – tak w przyszłym roku będzie wyglądać ul. Chmielna. Warszawa przygotowuje ogłoszenie przetargu na remont zdegradowanego dziś deptaka, który ma stać się miejscem spotkań, spacerów i wypoczynku.

Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy przygotował projekt modernizacji ulicy Chmielnej, który zyskał przychylność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dzięki wypracowanemu porozumieniu Chmielna zyska – już za kilkanaście miesięcy – nowy wygląd i funkcję zielonego deptaka obsadzonego drzewami i krzewami oraz wyposażonego w ławki.

Michał Olszewski: "Jednym z elementów nowego pomysłu na Chmielną była zieleń miejska, która zmieni wygląd ulicy, poprawi jej atrakcyjność".

RS Architektura Krajobrazu stoi za projektem zielonej Chmielnej.

Inwestycja ma się zakończyć do maja 2024 r.

Chmielna, jeszcze 20-30 lat temu będąca wizytówką stolicy, przy której znajdowały się najdroższe lokale handlowe i usługowe, aktualnie postrzegana jest dziś jako miejsce zdegradowane i nieatrakcyjne, a zrealizowany w latach 90. remont ulicy, przekształcającej ją w przestrzeń pieszą, nie przetrwał próby czasu. Przywracanie blasku ulicom handlowym musi rozpocząć się od zmiany przestrzeni publicznej. Jednym z elementów nowego pomysłu na Chmielną była zieleń miejska, która zmieni wygląd ulicy, poprawi jej atrakcyjność – mówi Michał Olszewski.

Dlatego Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy przygotował projekt modernizacji ulicy, który zyskał przychylność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki wypracowanemu porozumieniu Chmielna zyska – już za kilkanaście miesięcy – nowy wygląd i funkcję zielonego deptaka obsadzonego drzewami i krzewami oraz wyposażonego w ławki.

W minionych latach panowała teoria, że zieleń i zabytki się wykluczają, są dla siebie wrogami. To był błąd. Dziś wprowadzanie drzew i krzewów w zespoły zabytkowe to oczywistość. Tak robimy na Mazowszu, tak będzie również na ulicy Chmielnej, która – po latach destrukcji – wymaga zieleni, która stanowi oprawę dla zabytków – mówi prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przyjazne środowisku

Projekt modernizacji Chmielnej zakłada m.in. wymianę nawierzchni ulicy – kostkę betonową zastąpią płyty granitowe, ale wykorzystana zostanie dotychczasowa podbudowa. Wyremontowane zostaną elementy małej architektury: murki, donice z zielenią, ławki (przy kinie Atlantic i skwerze Bukinistów) oraz słupki wygrodzeniowe. Łącznie na Chmielnej znajdą się 64 szt. różnego rodzaju elementów „umeblowania” – krzeseł miejskich, ławek i ław wielkoprzestrzennych. Na skwerku przy Kinie Atlantic powstanie mała fontanna.

Prawie sto drzew, liczne klomby z krzewami i bylinami oraz kilkadziesiąt ławek – tak w przyszłym roku będzie wyglądać ul. Chmielna, fot. mat. arch.

Wprowadzimy – niemal nieobecną aktualnie – zieleń. Wzdłuż ulicy pojawią się szpalery drzew uzupełnione krzewami. Zaplanowaliśmy nasadzenie 95 drzew na Chmielnej i – dodatkowo – 38 na Brackiej. A także 9,5 tys. krzewów i 8,5 tys. bylin. Lokalizacja drzew została dobrana tak, aby nie przesłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Uwzględnimy zmiany klimatyczne w kontekście retencyjności zieleni miejskiej – drzewa i krzewy na Chmielnej absorbować będą wodę opadową – mówi Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st Warszawy.

Poprawa jakości i zieleni obejmować będzie także tereny skwerów przylegających do ulicy.

Dla pieszych i rowerzystów

Na Chmielnej wyremontowane zostanie oświetlenie – stare latarnie zastąpią nowe ledowe. Skorzystają również rowerzyści – wszystkie rozwiązania geometryczne na całym obszarze opracowania uwzględniać będą rozwiązania dla ruchu rowerowego. Uregulowana zostanie kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, która wpływa na negatywny sposób postrzegania tej przestrzeni. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha.

Wszystkie zmiany na Chmielnej wpisują się w projekt Nowego Centrum Warszawy, którego jednym z elementów jest pobliski i zmodernizowany w zeszłym roku tzw. Plac Pięciu Rogów – dodaje wiceprezydent Olszewski.

Terminy prac

Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy przygotowuje obecnie przetarg na remont Chmielnej, który ogłoszony zostanie w kwietniu. Pracodawca zostanie wybrany do końca czerwca. Rozpoczęcie robót planowane jest najpóźniej w sierpniu, a zakończenie – w zależności od warunków zimowych, które mogłyby czasowo wstrzymać roboty, ale także w zależności od etapowania robót i konieczności utrzymania stałej komunikacji do posesji – maksymalnie do końca maja 2024 roku.