Warszawa dołącza do globalnej sieci zdrowych miast

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił, że Warszawa dołączyła do sieci 70 miast, Partnership for Healthy Cities, które działają na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Partnerem naukowym miasta jest WUM.

W Warszawie funkcjonuje wiele placówek medycznych, dla których organem tworzącym są uczelnie wyższe, administracja krajowa (np. MSWiA, MON), sejmik województwa mazowieckiego oraz podmioty prywatne. Na terenie miasta działa również 9 miejskich szpitali i sieć przychodni. Dane na temat stanu zdrowia warszawiaków i warszawianek są zatem rozproszone.

Dzięki uczestnictwu w sieci zdrowych miast, korzystając z funduszy przekazanych przez Bloomberg Philantropies, naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) planują zrealizować projekt „Zdrowa Warszawa. Oparta na dowodach ocena i monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców”. Ma on na celu opracowanie metodologii badania stanu zdrowia warszawianek i warszawiaków. Zadanie, jakiego podjął się zespół z WUM, polega na wskazaniu, skąd i jakie czerpać dane, aby uzyskać pełny, aktualny obraz sytuacji zdrowotnej warszawiaków.

Wiedza na temat zdrowia mieszkańców jest ważna dla nas, samorządców m.in. do planowania finansowanych przez miasto programów zdrowotnych czy inwestycji. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy miasto jest w trudnej sytuacji finansowej. Ale to również bardzo ważny projekt dla władz rządowych, które w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazują określone środki z budżetu państwa na ochronę zdrowia Polaków – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.