Warszawa domaga się prawa w zakresie budownictwa ochronnego

Warszawa zidentyfikowała na swoim terenie ponad 2100 budynków, które mogą służyć jako miejsca ukrycia dla ludności w przypadku zagrożenia. Wciąż brakuje jednak przepisów, które pozwalałyby na ich wykorzystanie, wyposażenie i podanie ich lokalizacji do publicznej wiadomości.

Warszawa podjęła się zadania zidentyfikowania miejsc w swoim obszarze administracyjnym, mogących służyć jako potencjalne ukrycia dla mieszkańców stolicy na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa. Prace inwentaryzacyjne trwały około 2 miesięcy. Pracownicy miasta wspólnie ze strażakami dokonali przeglądu obiektów budowlanych czy parkingów podziemnych, które w przypadku zagrożenia mogłyby pełnić rolę doraźnych miejsc ukrycia, jak również nowej infrastruktury, budowanej na przestrzeni 20 lat z żelbetonowymi podziemnymi konstrukcjami. Są to m.in. podziemne poziomy na Stadionie Narodowym, jak również perony, antresole, korytarze czy pociągi Metra Warszawskiego.

Inwentaryzacja wykazała, że w stolicy jest ponad 2100 obiektów z infrastrukturą podziemną, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć.

- Jednak żeby przygotować odpowiedni plan, konieczna jest zmiana prawa na poziomie krajowym. Żałuję, że rządzący zabrali się za to dopiero pół roku po wybuchu konfliktu za naszą wschodnia granicą. Zanosi się też na to, że – podobnie jak w przypadku walki z pandemią czy kryzysem energetycznym – odpowiedzialność będzie znowu przerzucana na samorządy – dodaje prezydent Rafał Trzaskowski. - Jestem w kontakcie w innymi samorządami, część z nich zarządziła podobną inwentaryzację sama z siebie, nie czekając na rząd. My zawsze będziemy pomagać – bezpieczeństwo naszych obywateli to kwestia fundamentalna. Ale pamiętajmy, że to przede wszystkim obowiązek rządzących – podsumował prezydent.