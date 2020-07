Warszawa inwestuje w infrastrukturę sportową

Modernizacja boiska do piłki nożnej, remont hali sportowej czy rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego - siedem warszawskich dzielnic otrzyma prawie 700 tys. zł w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

- Modernizacja warszawskich obiektów sportowych i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców to zadania, które dla m.st. Warszawy są priorytetowe. Wsparcie modernizacji warszawskich obiektów sportowych przez samorząd Mazowsza to efekt dobrej współpracy i wspólnej troski o jak najszersze propagowanie aktywności dzieci i młodzieży. Warto zaznaczyć, że ponad 30 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w warszawskich szkołach mieszka poza Warszawą, najczęściej na Mazowszu. Dlatego cieszę się, że wraz z samorządem Mazowsza określamy wspólne cele, które znajdują odzwierciedlenie we wsparciu finansowym warszawskich inwestycji sportowych – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Siedem warszawskich dzielnic - Białołęka, Mokotów, Praga-Północ, Targówek, Ursynów, Wola oraz Żoliborz - otrzymają w sumie 680 tys. zł.

- Skateparki, pumptracki, place rekreacyjno-sportowe czy nowe boiska to tylko przykłady projektów, na realizację których można pozyskać wsparcie z naszego budżetu. To niezwykle ważne inwestycje, które służą nie tylko młodszym, ale coraz częściej również starszym mieszkańcom regionu. Tylko w ubiegłym roku dofinansowaliśmy w sumie 115 projektów. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje było tak duże, że musieliśmy podwoić pulę dostępnych środków z 5 do 10 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach prac zmodernizowane i wyremontowane zostaną: boisko przy ul. Picassa na Białołęce, tor wrotkowo-rolkowy na Mokotowie, nawierzchnia hali sportowej na Pradze-Północ, boisko szkolne do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114 na Targówku, skatepark i pumptrack na Ursynowie, pływalnia Delfin na Woli oraz sauny i miejsca wypoczynku na Żoliborzu.