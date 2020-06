Warszawa jako pierwsza w Polsce dołącza do programu "Zielone Miasta"

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie o przystąpieniu Warszawy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. - To kolejny krok, który ma nam pomóc efektywnie walczyć z ociepleniem klimatycznym i być w gronie najbardziej efektywnych zielonych miast na świecie - powiedział prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski przed podpisaniem umowy.

REKLAMA

Ze strony EBOR porozumienie podpisał Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny na Europę Środkową. - Finansowanie projektów zielonych jest priorytetem dla EBOR. Dlatego dzisiejsze porozumienie jest dla nas szczególnie ważne. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przystępuje do programu „Zielone Miasta”. Mam nadzieję, że śladami Warszawy podążą inne miasta w Polsce, nie tylko te wojewódzkie - podkreślił.

- Warszawa jest członkiem organizacji C40 - najbardziej zaawansowanych miast, które walczą z ociepleniem klimatycznym. Dzisiaj, przy wsparciu EBOR, będziemy dążyli do tego, by jasno wyznaczyć swoje priorytety i przyspieszyć w mieście walkę z ociepleniem klimatycznym. Dotyczy to przede wszystkim postawienia na tabor zeroemisyjny - Warszawa już dokonała największych zakupów takiego taboru. Ale oczywiście robimy znacznie więcej, jeśli chodzi o oszczędzanie energii, ocieplanie budynków, wymianę kopciuchów - przypomniał Trzaskowski.

Program „Zielone Miasta”

Cel programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) to wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. EBOR może w ramach projektu współfinansować inwestycje w transport miejski, energetykę, gospodarkę odpadami, termomodernizację, oświetlenie uliczne i inne rozwiązania ekologiczne, np. automatyczne pobieranie opłat.

Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju. Później opracuje jej krótkoterminowe cele. Naszych urzędników wesprze w tym C40 Cities - organizacja progresywnych klimatycznie miast, której Warszawa jest członkiem.

W projekcie „Zielone Miasta” uczestniczy już kilkadziesiąt miast z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad.

Zakup pociągów dla metra

Warunkiem przystąpienia do programu jest realizacja inwestycji, której efektem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Warszawy był to zakup taboru dla II linii metra. Umowę na zakup do 45 pociągów za ponad 1,3 mld zł miasto podpisało ze Skodą w styczniu. Nawet połowę tych kosztów ma pokryć preferencyjny kredyt od unijnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego powiązanego z EBOR.

Jak przypomniał dyr. Zieliński, przez prawie 30 lat EBOR zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł. - Tylko w zeszłym roku przeszło 62 proc. naszego finansowania to finansowanie projektów zielonych - dodał.