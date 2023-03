Warszawa likwiduje bariery architektoniczne w przestrzeniach publicznych

W Warszawie jest coraz więcej równych chodników, niskich krawężników i podjazdów dla wózków. Co roku Warszawa finansuje dzielnicowe projekty usuwania barier architektonicznych. W 2023 roku znikną one z ponad 50 miejsc w stolicy.

W ciągu ostatnich ośmiu lat, dzięki programowi stołecznego Biura Infrastruktury, udało się usunąć bariery architektoniczne z ponad 1 tys. miejsc w Warszawie.

W 2023 roku bariery architektoniczne znikną z ponad 50 miejsc w stolicy.

Dotychczas na ten cel wydano ponad 8,6 mln zł.

Realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycje i remonty również systematycznie poprawiają dostępność stołecznej infrastruktury drogowej.

W tym roku największą inwestycją niwelującą miejskie bariery architektoniczne będzie przebudowa pl. Na Rozdrożu. Zakłada ona przede wszystkim budowę wind do przystanków autobusowych.

Wśród zakończonych inwestycji były projekty polegające m.in. na obniżeniu krawężników, montażu żółtych pasów ostrzegawczych informujących o zbliżaniu się do krawędzi ulicy czy wymianie nierównych płyt chodnikowych. Dotychczas na ten cel wydano ponad 8,6 mln zł.

Pomysł systemowego usuwania ze stołecznych ulic barier architektonicznych powstał w 2014 roku dzięki współpracy twórców Warszawskiej Mapy Barier, Biura Infrastruktury oraz zarządców dróg. Od tamtej pory rokrocznie realizowanych jest kilkadziesiąt projektów.

Ponad 50 barier do usunięcia w tym roku

Podobnie jak w poprzednich latach, również zimą 2022 r. dzielnice zgłosiły kolejne propozycje barier do usunięcia. Po weryfikacji zgłoszeń do realizacji wybrano 51 projektów, których łączna wartość wynosi ponad 500 tys. zł.

W tym roku remonty zostaną przeprowadzone na Mokotowie, Ochocie, Pradze-Północ, Ursynowie, w Śródmieściu, Wilanowie i we Włochach. Znaczna część tych prac będzie polegała na obniżeniu krawężników przy miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Najwięcej pieniędzy, bo blisko 150 tys. zł, zostanie wydanych na remonty w Śródmieściu. Przebudowane zostaną m.in. przejścia dla pieszych: u zbiegu Długiej i Barokowej, Przechodniej i Ptasiej. Obniżone zostaną krawężniki i nawierzchnie obok miejsc parkingowych, na przykład na ul. Emilii Plater, Hożej i Polnej.

Dostępniejsza staje się cała stolica

Realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycje i remonty również systematycznie poprawiają dostępność stołecznej infrastruktury drogowej. Konsekwentnie, przy okazji różnego rodzaju robót na drogach, usuwane są kolejne bariery. Okazją są m.in. weekendowe frezowania, tzw. prace utrzymaniowe, a także zaplanowane wcześniej przebudowy i montaże sygnalizacji świetlnej.

W tym roku największą inwestycją niwelującą miejskie bariery architektoniczne będzie przebudowa pl. Na Rozdrożu. Zakłada ona przede wszystkim budowę wind do przystanków autobusowych na Trasie Łazienkowskiej oraz remont schodów i samych przystanków.

Windy będą ogromnym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, dla których dziś to miejsce jest zupełnie niedostępne. To jednak nie koniec ułatwień – perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu.