Warszawa odkupuje od dewelopera dawne kino Wars. To kultowe miejsce stolicy

Budynek, w którym działało kiedyś kino Wars, a obecnie ma swoją siedzibę Teatr WARSawy, będzie mógł przejść do miejskich zasobów. Stołeczni radni wyrazili zgodę na to, by Warszawa przejęła nieruchomość, odstępując w zamian działkę w Śródmieściu.

Pochodzący z lat 50. budynek przy Rynku Nowego Miasta 5/7 był przez wiele dziesięcioleci siedzibą kina Wars, które działało tam do 2004 r. Od lat budynkiem, należącym do dewelopera, zarządza Teatr WARSawy. Dzięki decyzji radnych nieruchomość przejdzie do miejskich zasobów.

- Po pozytywnej decyzji uratujemy kolejne, po Teatrze na Woli, kultowe miejsce na mapie kulturalnej Warszawy – mówi prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski. - Zachowanie funkcji społecznych i kulturalnych oraz architektury tych miejsc jest niezwykle ważne dla tożsamości Warszawy. Rola dawnego kina Wars jako centrum kulturalnego jest także bardzo ważna dla aktywizacji Nowego Miasta. Prowadzimy też starania o uruchomienie dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy dawnego kina Tęcza na Żoliborzu.

W zamian za budynek na Nowym Mieście Warszawa odstąpi pustą działkę przy ul. Długiej. Ma ona większą wartość, więc deweloper będzie musiał pokryć różnicę.