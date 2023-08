Warszawa odremontuje budynek w dawnej „dzielnicy ministerialnej”

Monumentalny budynek przy ul. Chopina 5B w Warszawie zaprojektowali w duchu socrealizmu architekci z grupy tzw. „Tygrysów”. Od momentu zbudowania jego fasada nie uległa żadnym przekształceniom. Teraz przejdzie remont, który będzie polegał na przywróceniu dobrej kondycji tynkom i kamiennej okładzinie.

Dzięki środkom z dotacji miejskiej w wysokości 224 150 zł rozpoczęto prace przy remoncie elewacji budynku przy ul. Chopina 5B w Warszawie.

Budynek powstał w latach 1949-55 jako element nowo wznoszonej „dzielnicy ministerialnej”.

Obecnie jest częścią chronionego zespołu budowalnego przylegającego do skweru Batalionu AK „Ruczaj”.

Zespół przy ul. Chopina 5B w Warszawie tworzą trzy budynki mieszkalne zaprojektowane w duchu socrealizmu przez tzw. „Tygrysów”, czyli trzech architektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokszyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, którzy zasłynęli między innymi prestiżową realizacją warszawskiego Domu Partii.

Budynkowi nadano historyzującą, monumentalną formę nawiązującą do klasycystycznych kamienic wielkomiejskich. Do centralnie usytuowanego wejścia prowadzą schody z obu stron szerokiego podestu. Jest on licowany piaskowcem i ozdobiony masywną, tralkową balustradą. Od momentu powstania budynek nie był poddawany modernizacjom wpływającym na jego formę.

Cała pierzeja do remontu

Z biegiem lat na skutek działania wilgoci i zanieczyszczeń miejskich tynki, gzymsy i okładzina kamienna cokołu uległy zniszczeniu. Konieczna jest naprawa tynków i renowacja elementów kamiennych na elewacjach.

Kilka lat temu podobny remont przeszedł sąsiedni budynek przy ul. Chopina 5A, połączony arkadowym łącznikiem prowadzącym na wspólne podwórze. Oba domy stanowią jednolity zespół. Dzięki temu, po zakończeniu prac, będziemy mogli podziwiać wyremontowaną, całą pierzeję ulicy Chopina od Dolinki Szwajcarskiej do ulicy Mokotowskiej.