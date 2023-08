Warszawa otwiera kolejny park po rewitalizacji

Warszawa zakończyła przebudowę parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Inwestycja kosztowała ponad 24 mln zł. Projekt zmian przygotowały pracownie topoScape i Archigrest.

Zakończyła się rewitalizacja Parku Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie.

Przestrzeń w parku została uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie.

Pojawiła się nowa zieleń i udogodnienia dla użytkowników.

Inwestycję nadzorował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Park Akcji „Burza” to miejsce symboliczne dla całej Warszawy, dlatego znalazł się wśród 100 projektów, których realizację obiecałem mieszkańcom stolicy. Cieszę się, że możemy udostępnić ten park mieszkańcom właśnie dziś, w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest tu wiele miejsc, które nawiązują do pamiętnych wydarzeń z 1944 r. Ale pojawiły się też nowe udogodnienia: ścieżka przyrodnicza, kładka wśród drzew czy strefa rekreacyjna dla dzieci. Warto odwiedzić to miejsce, nie tylko podczas tegorocznych obchodów – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiele miejsc w zmodernizowanym Parku Akcji „Burza” odnosi się do wydarzeń z przeszłości. Wchodzący od ulicy Bartyckiej zobaczą oryginalną ekspozycję historyczną, opowiadającą o odbudowie Warszawy. W okazałych gabionach wyeksponowano tu ruiny stolicy, wraz z tablicami informacyjnymi. Podobny zabieg w mniejszej skali zastosowano wzdłuż odnowionych schodów alei Godziny „W”. Zwiedzając wystawę, można odnieść wrażenie kluczenia w labiryncie ruin zniszczonego miasta.

Do historii nawiązuje też znajdujący się w parku Kopiec Powstania Warszawskiego. Na jego szczycie odwiedzający mogą skorzystać z dwupoziomowej platformy widokowej z odnowionym symbolem Polski Walczącej, zamontowanym na nowym cokole.

Wiele miejsc w zmodernizowanym Parku Akcji „Burza” odnosi się do wydarzeń z przeszłości, fot. ZZ Warszawy

Na szczyt Kopca prowadzą dwie trasy – schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami oraz zbudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu. Do ich uformowania wykorzystano gruz pozyskany podczas budowy. To nawiązanie do historii Kopca, który usypano po wojnie z gruzów stolicy.

Ścieżka przyrodnicza i kładka wśród drzew

Z wąwozów, których ściany z czasem obrosną mchem, można przejść płynnie na ścieżkę przyrodniczą. Wzdłuż niej ustawiono ławki i krzesła. Na ścieżce umieszczono też tablice w języku polskim i angielskim, informujące o specyfice przyrody ruderalnej, gatunkach pionierskich roślin, faunie i florze tego miejsca. Trasa ścieżki prowadzi do kładki wśród drzew. Można na nią wejść lub wjechać wózkiem również od strony ul. Grupy AK „Północ”, przy której powstała strefa dla psów.

W ramach przebudowy na terenie Kopca posadzonych zostało ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka.

W ramach przebudowy na terenie Kopca posadzonych zostało ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych, fot. Zarząd Zieleni Warszawy

Przestrzeń dla wszystkich mieszkańców

W odnowionym parku na rozległej łące powstała strefa rekreacyjna dla dzieci. Znajdą tu coś dla siebie wielbiciele wspinaczki i jazdy na tyrolce oraz miłośnicy huśtawek i zjeżdżalni. Najmłodsi mogą też biegać lub czołgać się po tunelach. Większość urządzeń do zabawy została wykonana z naturalnych materiałów.

W ramach inwestycji park został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Osoby te mogą dostać się na szczyt Kopca z pominięciem schodów. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK „Północ”, oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwiają im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również została poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome podejście na sam szczyt Kopca zostało złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom.