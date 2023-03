Warszawa poszerza strefę płatnego parkowania

Rada m.st. Warszawy zadecydowała o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Decyzję poprzedziły szeroko zakrojone badania sytuacji parkingowej na tym obszarze. Szczegółowe rozwiązania konsultowane były z mieszkańcami.

REKLAMA

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim ułatwić parkowanie lokalnej społeczności. Wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców spoza tego obszaru do pozostawiania swojego auta na cały dzień, np. w drodze do pracy. W ten sposób, zachowując tę samą liczbę miejsc postojowych, zwiększa się ich dostępność. Strefa pozwala skorzystać z miejsc postojowych większej liczbie osób (np. przyjeżdżających do sklepu, restauracji, urzędu, do rodziny, z dostawą itd.). Ułatwia także znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy, którzy dzięki abonamentowi nie muszą płacić za postój.

Radni podjęli decyzję

Uchwałę o zmianie granic strefy płatnego parkowania podjęli radni m.st. Warszawy. Zanim doszło do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowywał analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Wszystkie miejsca legalnego postoju na drogach publicznych zostały zinwentaryzowane. W ten sposób została oszacowana tzw. pojemność parkingowa – w strefie może zaparkować legalnie niemal 6 tys. aut.

Tak samo będzie też po wprowadzeniu SPPN. Na odcinkach gdzie parametry drogi nie pozwalają wyznaczyć ogólnodostępnych płatnych miejsc w odpowiednych wymiarach, bezpłatnie parkować będą mogli tylko mieszkańcy (w sumie ok. tysiąca pojazdów). Szczegółowe rozwiązania dla każdej z ulic skonsultowane zostały z mieszkańcami.

Były to rekordowo popularne konsultacje: w 11 wydarzeniach udział wzięło ponad tysiąc osób, ZDM otrzymał też kilka tysięcy uwag. Wszystkie zostały rozpatrzone, wiele z nich pozwoli ulepszyć przygotowane projekty.

Uchwała zostanie teraz skierowana do publikacji w dzienniku urzędowym. Gdy to nastąpi, ZDM będzie miał kilka miesięcy na wdrożenie strefy – zakup i montaż parkomatów oraz oznakowanie miejsc postojowych (po uprzednim zatwierdzeniu ich projektów przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym). Strefa płatnego parkowania ma zacząć obowiązywać na Saskiej Kępie i Kamionku od 6 listopada 2023 r.