Warszawa przesadza metasekwoje z placu Europejskiego

Warszawa rozpoczyna proces przesadzania 42 metasekwoi. Drzewa zmienią lokalizację z placu Europejskiego na Pole Mokotowskie.

Akcję organizuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a finansuje firma Ghelamco, do której należy teren.

Metasekwoje pojawiły się na placu Europejskim w 2016 roku, a przyjechały do Polski z jednej z niemieckich szkółek.

- Dla nas każde drzewo jest na wagę złota, dlatego z radością angażujemy się w to przedsięwzięcie. To pierwsza od lat taka operacja w Warszawie i to zupełnie wyjątkowa, bo przesadzamy 42 sześcioletnie, duże drzewa. Wpisuje się to w politykę zarządzania zielenią, którą wspiera prezydent Trzaskowski. Dbanie o drzewa, które rosną w mieście, jest naszym absolutnym priorytetem, bo wiemy, że przynoszą policzalne korzyści mieszkańcom – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Obecnie część pl. Europejskiego jest zamknięta. Firma Ghelamco rozpoczęła tam budowę wieżowca Bridge, który stanie tuż obok zabytkowego budynku wydawnictwa Bellona - stąd konieczność przesadzenia drzew. Po zakończeniu budowy firma dokona także nasadzeń zastępczych 115 nowych drzew na terenie Woli.

Metasekwoja chińska to drzewo endemiczne i reliktowe, co oznacza, że stanowi pozostałość po minionych epokach geologicznych i rośnie na niewielkim obszarze. Odciski liści metasekwoi znajdowano w Polsce w złożach węgla brunatnego, co wskazuje, że gatunek ten występował na terenie dzisiejszej Polski już w trzeciorzędzie. Drzewo to uważane było za wymarłe aż do roku 1941, kiedy to kilka egzemplarzy metasekwoi odnaleziono w Chinach. Do Polski gatunek ten został sprowadzony w 1947 roku. Najstarsze egzemplarze rosną w ogrodach botanicznych w Kórniku, Krakowie i Warszawie.

Metasekwoja z uwagi na regularną, stożkową koronę, piękny jasnozielony kolor igieł oraz rdzawo-cynamonową korę łuszczącą się pasami uznawana jest za jedno z bardziej atrakcyjnych drzew, które można sadzić na obszarze naszego kraju. W odpowiednich warunkach może osiągnąć nawet 35 m.

- Gatunek ten jest bardzo odporny. Szczególnie dobrze znosi trudne warunki miejskie czy przemysłowe. Można go sadzić w pasie drogowym szerokich ulic, na placach miejskich czy w parkach. Dobrze rośnie nawet na glebach o przeciętnej jakości. Jednocześnie drzewa te są bardzo estetyczne – latem obsypane zielonymi igłami, które jesienią przebarwiają się na żółto i czerwonobrunatno. Wówczas metasekwoje wyglądają jakby płonęły – mówi Kamila Nowocin, wicedyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Drzewa przesadzi firma Drewsmol. Operacja będzie rozłożona w czasie. Najpierw część drzew trafi na Pole Mokotowskie, a później pozostałe zostaną zasadzone w kilku innych, wybranych punktach miasta.