Warszawa rozpoczyna przebudowę al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka

Warszawa rozpoczyna prace w al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Wbicie pierwszej łopaty zbiega się z rocznicą emisji premierowego odcinka serialu, którego nazwę nosi rondo. Sama ulica w niezmienionej formie trwa jeszcze dłużej i jest w złym stanie. Po ponad sześciu dekadach czas na zmiany.

REKLAMA

Aleja Jana Pawła II, pierwotnie nosząca imię Juliana Marchlewskiego, budowana była w latach 1952-1959. Następnie w latach 60. skrzyżowanie z ul. Prostą zamienione zostało na rondo, któremu później nadano nazwę „ronda ONZ”. Dekadę później, w związku z budową Dworca Centralnego, przebudowano skrzyżowanie z Alejami Jerozolimskimi - pojawiły się przejścia podziemne, a nad rondem przerzucono charakterystyczne wiadukty. Dworzec był jedną z inwestycji, którą zajmował się serialowy Czterdziestolatek, czyli inżynier Stefan Karwowski. Ten popularny do dziś serial Jerzego Gruzy spełnia ważną dla Warszawy rolę jako swoista kronika stolicy epoki PRL. Dla jego upamiętnienia rondo zostało w 2014 roku oficjalnie mianowane „rondem Czterdziestolatka”.



Czas na zmiany



Główny śródmiejski odcinek alei między rondami ONZ i Czterdziestolatka z powodzeniem mógłby powtórzyć swoją serialową rolę również i dziś. Ulica ta przetrwała w praktycznie niezmienionym stanie ponad 60 lat, w czasie których toczyły się tam tylko doraźne prace remontowe. Wysłużona nawierzchnia jezdni, z licznymi łatami i koleinami, domaga się pilnej wymiany. Krawężniki sprzed kilkudziesięciu lat są wyszczerbione i powykrzywiane. Stare, nierówne, miejscami bardzo wąskie, połatane, asfaltowe chodniki nie przystają do centrum europejskiej stolicy. Parkowanie samochodów odbywa się w większości na chodnikach, częściowo w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie jest to wygodne ani bezpieczne – nie tylko dla kierowców ale i dla pieszych.



Rozpoczynające się dziś prace to kompleksowa przebudowa z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Wyremontowane zostaną nawierzchnię jezdni, przebudowane i poszerzone chodniki oraz wprowadzono zostanie dużo nowej zieleni. Nowe będą również zatoki postojowe.

Dużo nowoczesności



Zgodnie z miejskimi dokumentami strategicznymi i w zgodzie z aktualnymi trendami, panującymi w urbanistyce, okolica będzie bardziej przyjazna i dostępna dla różnych grup mieszkańców oraz bardziej estetyczna. Jednym z głównych założeń jest likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę naziemnych przejść dla pieszych na rondzie Czterdziestolatka. Powstanie też wygodna infrastruktura rowerowa na przedłużeniu istniejącej trasy, która urywa się obecnie przy rondzie ONZ. Po zakończeniu prac, w okolicy będzie blisko dwa razy więcej drzew oraz tysiące krzewów.