Warszawa rozpoczyna świąteczne dekorowanie ulic

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczął montaż świątecznej iluminacji. Na pl. Zamkowym trwa stawianie 27-metrowej choinki, a na ul. Krakowskie Przedmieście pojawiają się kolejne dekoracje.

W tym roku miejska iluminacja upiększy pl. Zamkowy i ul. Krakowskie Przedmieście. Na całej długości ulokowanych zostanie 9 wolnostojących dekoracji. Główną będzie choinka, która już stawiana jest nieopodal Zamku Królewskiego. Z każdym dniem instalacja będzie nabierała kształtu i najpóźniej do piątku powinna osiągnąć docelową wysokość. W sąsiedztwie znajdą się dekoracje „sprzedawca balonów” i „warszawska katarynka”, które powinny być szczególną atrakcją dla dzieci.

Najmłodszych powinny zainteresować również pozostałe dekoracje. Ich montaż na Krakowskim Przedmieściu wystartował równolegle z instalowaniem choinki. Przy pomniku Mikołaja Kopernika znajdzie się „tramwaj konny”, na skwerze ks. Jana Twardowskiego widoczne będą „figury szachowe” i „szachownica”, a na skwerze Hoovera na przejażdżkę zapraszać będzie „obrotowa karuzela”. Na ostatnim skwerze stanie także „altana dla zakochanych”, którzy wspólnie będą mogli się fotografować w niej i przy ulokowanej w pobliżu „kartce z życzeniami”. Do tego dojdzie jeszcze długi na 54 m „tunel świetlny” przy skwerze im. ks. Jana Twardowskiego.

Ponadto, jak co roku, ozdobione zostaną także uliczne latarnie. Świąteczny wystrój zyska 108 słupów oświetleniowych na Krakowskim Przedmieściu i 15 na Placu Zamkowym. Natomiast w energooszczędne diody eko-LED przystrojone zostaną 63 drzewa.

Uruchomienie bożonarodzeniowych światełek zaplanowano na początek grudnia. W podobnym czasie powinna zostać włączona komercyjna iluminacja, która ozdobi ul. Nowy Świat.

Iluminacja odmienia przestrzeń miasta

Świąteczna iluminacja to w Warszawie już tradycja. Dodaje miastu uroku i stanowi dodatkowe oświetlenie w okresie, w którym ciemność panuje przez niemal 16 godzin na dobę, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i samopoczucia mieszkańców. Odmienia szarą przestrzeń zimowego miasta i sprawia, że mimo złej pogody spacer jest dużo przyjemniejszy. Doceniają to zwłaszcza najmłodsi warszawiacy.

W przeszłości warszawska iluminacja wielokrotnie była doceniana także w europejskich rankingach oceniających tego typu instalacje.

Warto pamiętać, że iluminacje składają się z energooszczędnych światełek eko-LED, które zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Dzięki temu koszt zasilania dekoracji w tym roku będzie oscylował wokół 1000 zł dziennie. Wydatki na prąd dla świątecznych światełek to tylko 0,4 proc. kosztów zasilania wszystkich miejskich latarni.