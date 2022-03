Warszawa rozpoczyna wiosenne nasadzenia

Warszawa rozpoczyna dziś wiosenne nasadzenia w trzech kompleksach leśnych. W sumie zasadzonych zostanie ponad 26 tys. drzew i krzewów.

Prace prowadzone przez miejskich leśników obejmą trzy tereny: Las Kabacki, Las Bródno i Las Bemowo. W każdym z nich posadzonych zostanie od kilku do kilkunastu tysięcy sztuk drzew i krzewów różnych gatunków. Najwięcej zaplanowano na terenie Lasu Kabackiego. Pojawią się tam dęby szypułkowe, klony, lipy, wiązy, czereśnie, głogi, jabłonie i trzemieliny – łącznie będzie to 12,8 tys. nowych sadzonek. W Lesie Bemowo zasadzone zostaną dęby szypułkowe, lipy, wiązy, czereśnie, jabłonie, grusze i berberysy – w sumie 10,1 tys. sztuk. Las Bródno wzbogaci się natomiast o dęby szypułkowe, lipy i wiązy – w sumie będzie to 3,4 tys. drzew. Wszystkie prace zostaną zakończone na początku kwietnia.

Wiosenne nasadzenia zostały poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami jeszcze jesienią ubiegłego roku. Pracownicy Lasów Miejskich – Warszawa przygotowali wtedy glebę i dobrali odpowiedni skład sadzonek, pamiętając o konkretnych wymaganiach siedliskowych dla każdego gatunku.

Coraz więcej drzew w Warszawie

Tegoroczne wiosenne nasadzenia wzbogacą liczbę drzew i krzewów w warszawskich lasach o ponad 26 tys. sztuk. W ubiegłym roku dzięki miejskim leśnikom ich liczba zwiększyła się łącznie o ponad 105 tysięcy. A to tylko część nasadzeń realizowanych przez stołeczne jednostki. Nowe drzewa pojawiły się też w warszawskich parkach i miejscach, gdzie prowadzone są miejskie inwestycje, np. na placu Pięciu Rogów, przy rondzie Dmowskiego oraz przy nowych stacjach metra na Bemowie. Obecnie w stolicy jest ponad 9 mln drzew.

Sukcesywnie zwiększa się również powierzchnia terenów zarządzanych przez Lasy Miejskie – Warszawa. Tylko w ubiegłym roku tej miejskiej jednostce powierzono w opiekę ponad 12 ha gruntów. Obecnie lasy w stolicy zajmują 15 procent powierzchni miasta.

O tym, gdzie powinny pojawić się nowe drzewa decydują nie tylko miejscy urzędnicy. Swoje zdanie w tym zakresie mogą wyrazić także sami warszawiacy, co potwierdzają ostatnie edycje budżetu obywatelskiego. Najpopularniejszą kategorią zgłaszanych i zwycięskich projektów była zieleń, w tym nasadzenia nowych drzew.

Pomysły na lokalizację dla nowych drzew można zgłaszać również w aplikacji mobilnej Milion drzew dla Warszawy oraz w aplikacji Warszawa 19115, w zakładce „Posadź drzewo”. Od momentu uruchomienia za pomocą tych kanałów zgłoszono już do posadzenia ponad 27 tys. drzew. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z Mokotowa i Woli.