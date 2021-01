Warszawa rusza z programem modernizacji oświetlenia w mieście

W latach 2021-22 firma Lug Light Fatory z Zielonej Góry wymieni oprawy oświetleniowe we wszystkich dzielnicach Warszawy, podaje UM Warszawa.

Chodzi o całe urządzenia – źródło światła i obudowę - zamontowane na szczycie słupa latarni. Lampy sodowe zostaną zastąpione oświetleniem LED.

Do tej pory podobnych wymian w stolicy było dużo, ale na niewielką skalę - doświetlane były przejścia dla pieszych, lub wymieniane było oświetlenie na jednej ulicy. Zmiany dotyczyły jednorazowo kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu lamp.

W całej Warszawie latarni jest w sumie ok. sto tysięcy. Zarząd Dróg Miejskich odpowiada za mniej więcej połowę z nich (pozostałe należą do dzielnic i oświetlają mniejsze uliczki). Zmiany dotyczą wszystkich latarni ZDM, które jeszcze nie zostały zmienione.

Wartość umowy wyniesie co najmniej 32 mln zł.

Oprawy będą ergonomiczne, modułowe, zaprojektowane pod kątem łatwej obsługi, z możliwością otwarcia i wymiany bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zamontuje system zdalnej kontroli funkcjonowania i inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. To oznacza, że jeśli latarnia się zepsuje, natychmiastowo dowie się o tym kontroler w ZDM-ie, jeszcze zanim mieszkańcy to zauważą i zdążą nam to zgłosić. ZDM co roku na konserwację latarni wydaje ok. 10 mln zł, obsługując ok. 12 tys. zgłoszeń. Te koszty również spadną.