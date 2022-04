Warszawa stawia łąkomaty. Każdy może mieć łąkę w domu

W Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz na Osiedlu Jazdów pojawiły się łąkomaty. Można z nich pobrać nasiona do wysiania łąki kwietnej na swoim balkonie lub w ogrodzie. To specjalna mieszanka skomponowana przez ogrodników stołecznego Zarządu Zieleni, dokładnie taka, jaka rozkwitała w centrum miasta w ubiegłe lato.

- Łąki kwietne są nie tylko piękne, ale i pożyteczne - stanowią pożywienie dla owadów, a także zapewniają lepszą retencję wód, gdyż wchłaniają nawet dwa razy więcej wody niż typowy, zielony trawnik – mówi Kamila Nowocin, zastępca dyrektora ds. utrzymania terenów zieleni Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Przez cały rok staramy się włączać mieszkańców Warszawy w zazielenianie stolicy. Tym razem chcemy zachęcić ich do tworzenia własnych kwitnących dywanów i tym samym wspólnie stworzyć nowe azyle dla zapylaczy – dodaje.

Łąkomaty będą wydawały po 10 g nasion, co da możliwość uzyskania nawet 5 mkw. łąki. Urządzenia powstały we współpracy z Fundacją Łąka, która aktywnie promuje zalety wysiewania łąk kwietnych w dużych miastach. – Od kilku lat wysiewamy łąki kwietne w Warszawie, dzięki współpracy z marką Almette w tym roku powstanie 5 hektarów łąk, a już w kwietniu we współpracy z Zarządem Zieleni wysiejemy cztery przepiękne łąki w Parku Skaryszewskim – mówi Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka.

Dwa warszawskie łąkomaty to element projektu Warszawa w Kwiatach, promującego miejskie ogrodnictwo i wspieranie różnorodności biologicznej w mieście. Całą wiosnę mieszkańcy mogą uczestniczyć w warsztatach ogrodniczych w Kamieniu i w szkoleniach z ogrodnikami, aby latem być gotowym do udziału w 39. edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i ogrody. Nabór zgłoszeń konkursu „Warszawa w Kwiatach” startuje 1 czerwca 2022 roku i trwa do końca miesiąca. Mieszkańcy mogą zgłaszać ukwiecone ogródki, balkony, loggie, a także ogrody działkowe.