Warszawa stawia na szyny. To będzie podstawowy środek transportu dla warszawiaków

Stolica stawia na transport szynowy, który ma stać się podstawowym środkiem transportu warszawiaków - mówił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy w trakcie EEC 2022. Jednak jak podkreślał rodzi to.... podstawowy problem.

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy w trakcie EEC 2022, podkreślał, że Warszawa stawia na transport szynowy, który "teoretycznie" nie jest emisyjny.

- Szyna jest tym podstawowym dzisiaj środkiem transportu, na którym opieramy mobilność warszawiaków. Mówię to już nie tylko jako jako wiceprezydent miasta, ale też prezes Metropolii Warszawskiej, gdzie staramy się dopinać kolejne gminy do systemu wspólnego biletu transportowego - podkreślał.

Według opinii Olszewskiego, największym wyzwaniem w tym aspekcie jest zbudowanie rzeczywistego konsensusu politycznego wokół dekarbonizacji. - Na przykładzie Warszawy to dobrze widać. Stolica stawia na transport szynowy, który ma stać się podstawowym środkiem transportu warszawiaków. Zaś u nas głównym producentem energii jest spółka skarbu państwa, która bazuje na węglu. Więc tak naprawdę transport, który jeździ na szynie: tramwaj, metro czy kolej, na koniec dnia zasilany jest z… węgla. To brzmi bardzo źle, ale tak to wygląda – zauważał.

- Z nadzieją patrzę na kryzys, który obecnie mamy, bo może przyspieszyć bardzo wiele zmian, tak jak nam udowodnił Covid-19. Bezdyskusyjnie powinniśmy uniezależniać nasz sektor energetyczny. To, o czym Komisja Europejska od wielu lat mówi, a teraz staje się koniecznością chwili, powinniśmy zrobić jak najszybciej, to jest ten moment, którego nie możemy przegapić – twierdzi i dodaje, że plan dekorbanizacji na 2050 r. jest jak najbardziej osiągalny.