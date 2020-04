Warszawa szuka oszczędności. Inwestuje w oświetlenie LED

Do końca 2022 r. na wszystkich głównych ulicach Warszawy pojawi się nowe oświetlenie LED. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a koszty energii zmniejszą się trzykrotnie. Nowoczesne latarnie będą także o wiele bardziej przyjazne dla środowiska - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.

W czasie epidemii i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego trwa dyskusja o tym, jakie zmiany i oszczędności należy wprowadzić w budżecie miasta. Pojawiają się również i takie pomysły, aby oszczędności szukać np. wyłączając latarnie uliczne. Oznaczałoby to jednak znaczne pogorszenie warunków bezpieczeństwa na drogach, ale też ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców na nieoświetlonych ulicach.

– Oszczędności szukamy gdzie indziej, po to, aby w miarę możliwości były one jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców. Operację wymiany 43 tysięcy opraw oświetleniowych na latarniach planujemy na lata 2021-2022. Obejmie ona około połowy warszawskich latarni. Umożliwi to trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej - w ciągu roku jest to oszczędność ok. 16 mln zł. Dzięki tej inwestycji w krótkim czasie zyska również budżet stolicy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Oświetlenie wielu warszawskich ulic było instalowane kilkadziesiąt lat temu. Obecnie jest już nieefektywne, energochłonne i wymaga częstych napraw. Tylko 15 proc. z ok. 55 tysięcy opraw świeci nowoczesnym światłem LED, które zamontowano w ciągu ostatnich kilku lat. Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED przynosi liczne korzyści. W najbliższych tygodniach Warszawa planuje ogłosić przetargi na realizację prac.