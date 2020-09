Warszawa szykuje wielki remont Hali Gwardii

Władze Warszawy poszukują partnera prywatnego, który wykona prace projektowe, remontowe i modernizacyjne oraz docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej, czyli Hali Gwardii. Hala po remoncie i z nowymi funkcjami wznowi działanie w pierwszej połowie 2023 r. - Mam nadzieję, że wzorem podobnych miejsc z Barcelony, Berlina czy Londynu - Hala Gwardii dzięki swojemu wyjątkowemu klimatowi stanie się miejscem tętniącym życiem, znaczącym na mapie Warszawy - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W Hali Gwardii powstanie nowoczesna przestrzeń handlowa, która jednocześnie będzie pełnić funkcję centrum aktywności lokalnej.

- Cieszę się, że rozpoczynamy właśnie proces, którego efektem będzie przywrócenie Hali Gwardii jej historycznej funkcji. W nowej hali każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie - od targu z lokalną, zdrową żywnością, przez atrakcyjną strefę kulinarną, aż po centrum kultury i miejsce spotkań - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Mam nadzieję, że wzorem podobnych miejsc z Barcelony, Berlina czy Londynu - Hala Gwardii dzięki swojemu wyjątkowemu klimatowi stanie się miejscem tętniącym życiem, znaczącym na mapie Warszawy.

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

Wybór partnera: jak będzie wyglądał

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w grudniu 2021 r. Postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne. Pozwolą one ustalić model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Hali Gwardii przewidziane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Historia Hali Gwardii

Hale Mirowskie zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i do 1944 r. były największym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w stolicy. Sprzedawano tu głównie mięso, ryby, pieczywo oraz warzywa. W czasie II wojny światowej hala wschodnia została poważnie uszkodzona i wypalona, jednakże zachowały się mury magistralne oraz metalowa konstrukcja. Znacznemu uszkodzeniu uległy dekoracje rzeźbiarskie i attyki.

W 1950 roku podjęto decyzję o adaptacji hali wschodniej na siedzibę Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia”, stąd jej potoczna nazwa: Hala Gwardii. Jedynie halę zachodnią przeznaczono wówczas na funkcję handlową. Przestrzeń Hali Gwardii wykorzystano na salę widowiskową, wykonano antresolę oraz trybunę. Piwnice również przebudowano na cele sportowe, tj. sale gimnastyczne, strzelnice, łazienki, itp. W latach 90. XX wieku przywrócono hali funkcję obiektu handlowego. Obecnie wykorzystywana jest na cele kulturalno-handlowe.

Zadbają o detale i historię Hali Gwardii

Miasto chce w pełni przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo-usługową. Wyremontowany budynek ma też pełnić także rolę ponadlokalnego centrum integracji mieszkańców. Koncepcja ta nie dopuszcza handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Istotnym elementem planów miasta jest także upamiętnienie w odnowionej hali Feliksa Stamma, założyciela tzw. polskiej szkoły boksu.

Ze względu na wartości historyczne budynku remont musi być prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca m.in. odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne). Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane.