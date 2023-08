Warszawa w kwiatach. Gdzie są najpiękniejsze stołeczne balkony?

Już niebawem poznamy najpiękniejsze stołeczne balkony, ogrody i aranżacje. Zbliża się finał 40. edycji konkursu "Warszawa w kwiatach".

40. jubileuszowa edycja konkursu Warszawa w kwiatach dobiega końca. Od wiosny stołeczny Zarząd Zieleni zrealizował kilkadziesiąt warsztatów i wykładów, zarażając setki mieszkańców miłością do zieleni i ogrodnictwa. Najbardziej pewni swojego fachu zgłosili się do plebiscytu na najpiękniejsze stołeczne balkony i ogrody. Z kilkuset zgłoszeń komisja wybrała najlepsze obiekty w 9 kategoriach oraz przyznała 4 nagrody specjalne. Przyszedł czas na finał wydarzenia i poznanie tegorocznych laureatów.

Piękna i zielona Warszawa to nie tylko efekt pracy kilkudziesięciu miejskich ogrodników. To zasługa każdej pojedynczej osoby, która zazielenia swoje otoczenie i zmienia je na bardziej przyjazne dla sąsiadów i przyrody. Finał Warszawy w kwiatach to święto wszystkich mieszkańców. Zapraszam serdecznie do wspólnej celebracji 40. edycji konkursu, poznania laureatów, do skorzystania z warsztatów, wysłuchania ekspertów oraz dobrej zabawy podczas finałowego koncertu – zachęca Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.