Warszawa wykupiła działkę. Inwestor zrezygnował z zabudowy Parku Praskiego

Plany zabudowy tego terenu były już zaawansowane, jednak inwestor postanowił go sprzedać. W Parku Praskim niepowstanie pawilon handlowo-usługowy. Warszawa skorzystała z przysługującego prawa pierwokupu.

Choć działka przy ul. Jagiellońskiej 29 stanowi integralną część zabytkowego parku, to prywatny inwestor planował wybudować na niej pawilon handlowo-usługowy.

Uzyskał w tym celu decyzję o warunkach zabudowy, a także pozwolenie na budowę.

Jednak zrezygnował z dalszych prac i sprzedał nieruchomość Warszawie.

Park Praski to unikalne miejsce w skali całej Pragi-Północ. Jest niezwykle ważnym pod względem przyrodniczym punktem na mapie Warszawy. Wolny czas chętnie spędza tu wiele warszawianek i warszawiaków. Zabudowa jego części nie tylko działałaby na szkodę tkanki parku, ale też sprawiłaby, że straciłby on swój dotychczasowy urok. By nie dopuścić do degradacji tego obszaru, prezydent Warszawy skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu i nabył prawa do jedynego fragmentu parku, którym nie zarządzał stołeczny samorząd. To działka o powierzchni 282 mkw., która znajduje się na wschodnim krańcu parku, w pobliżu skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Alei Solidarności. Obecnie znajduje się tam lodziarnia, w przeszłości zlokalizowana była niewielka stacja benzynowa.

Wykup nie tylko zabezpieczył przyszłość parku. Dzięki nabyciu praw do terenu, Warszawa będzie mogła w sposób spójny dbać o całą przestrzeń parku, co przełoży się na poprawę wyglądu tego miejsca i lepsze dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jednostką odpowiedzialną za dbanie o całość Parku Praskiego, w tym jego dodatkową powierzchnią, jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.