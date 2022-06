Warszawa wyposaża budynki w windy

Kolejne budynki mieszkalne w Warszawie zostały doposażone w windy osobowe. Łatwiejszy dostęp do lokali mają mieszkańcy łącznie dziewięciu domów na Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieściu.

Warszawa kontynuuje program budowy wind w budynkach wielokondygnacyjnych należących do miasta. Rozwiązanie problemu dostępności mieszkań dla osób o ograniczonej mobilności w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi to konieczność.

W ostatnim czasie w ramach programu oddano do dyspozycji mieszkańców windy w pięciu budynkach: na Pradze-Północ przy ul. Ząbkowskiej 36, ul. Siedleckiej 29 i ul. Brzeskiej 29/31, na Pradze-Południe przy ul. Grochowskiej 297 oraz w Śródmieściu przy ul. Szwoleżerów 5c. W trakcie realizacji jest kolejnych 27 wind, które zostaną zamontowane na Pradze-Północ, Woli, Żoliborzu i w Śródmieściu. Ich realizacja jest na różnym etapie zaawansowania, jednak zostaną oddane do użytku nie później niż do końca 2024 r.

Z kolei w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i kompleksowej modernizacji pustych budynków mieszkalnych w dzielnicy Praga-Północ w 2021 r. w windy wewnętrzne doposażono cztery budynki przy ul. Łochowskiej 38A, ul. Łochowskiej 43, ul. Siedleckiej 25 oraz ul. Otwockiej 7.

Warszawa wspiera również budowę wind w nieruchomościach wspólnotowych, w których posiada udziały. Podczas realizacji inwestycji przyjętej uchwałą przez właścicieli wspólnot, miasto będzie partycypować w kosztach na takich zasadach, jak inni jej członkowie, proporcjonalnie do posiadanego udziału. Decyzja o doposażeniu budynków w windy osobowe należy do wspólnot mieszkaniowych łącznie z ustaleniem sposobu finansowania i uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, projektów i pozwoleń.

Dla podmiotów prywatnych istnieje możliwość wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych np. z Programu Wyrównywania Różnic oraz Funduszu Dostępności realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Doposażenie budynków mieszkalnych w windy wpisuje się w realizację celu 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań - ujętego w dokumencie „Strategia #Warszawa2030”.