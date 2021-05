Warszawa z nowoczesnym obiektem publicznym. Oto Terminal Kultury Gocław projektu Biuro 87a

Ogród na dachu, zielone patio, nowoczesna sala widowiskowa - m.in. takie przestrzenie znajdą się w powstającym na warszawskim Gocławiu Terminalu Kultury. Bryła już jest, obecnie trwa wykańczanie i wyposażanie wnętrz.

Przy skrzyżowaniu ul. Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa w Warszawie powstaje Terminal Kultury Gocław, filia Centrum Promocji Kultury.

Obiekt zaoferuje aż 7 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni i ma być otwarty jeszcze w 2021 roku.

Projekt powstał w pracowni Biuro 87a.

Działalność edukacyjna i kulturalna, która będzie prowadzona w powstającym Terminalu Kultury Gocław będzie odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, poprzez m.in. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie zainteresowań, edukację nieformalną czy aktywizację środowiska seniorów.

- Porównując wznoszony budynek Terminala do obiektów o podobnym charakterze, oddanych do użytku w ostatnich latach, można z dużą dozą pewności pokusić się o ocenę, że będzie on skromnym w formie, ale wewnątrz najnowocześniejszym i jednym z najlepiej zaprojektowanych oraz największych domów kultury w Warszawie - mówią włodarze obiektu.

Osoby korzystające z Terminala będą miały do dyspozycji ogromną przestrzeń, bo aż ponad 7 tys. mkw. Parter budynku jest podzielony na dwie części funkcjonalne. W pierwszej znajdują się: nowoczesna, wielofunkcyjna i w pełni wyposażona (m.in. w składane teleskopowo trybuny) sala widowiskowa, sala konferencyjna, galeria, przestrzeń biurowa, zaplecze socjalne i techniczne oraz restauracja. Drugą część zajmie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku. Wyznaczone też zostanie Miejsce Aktywności Lokalnej dla gocławian pragnących realizować własne projekty i inicjatywy społeczne. Na pierwszym piętrze znajdzie swoje miejsce Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla z wypożyczalnią i czytelnią. Na ostatniej kondygnacji znajduje się 15 sal, w których będą prowadzone zajęcia programowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Część dachu budynku zajmie zielony ogród. Dzięki temu mieszkańcy Gocławia zyskają nowe miejsce spotkań. Ponadto wewnątrz obiektu powstanie wyjątkowe zielone patio. Wokół budynku zaprojektowano parking oraz scenę letnią z widownią.