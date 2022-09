Warszawa z nowym buspasem

Nowego kształtu nabierze ciąg ulic Głębockiej i św. Wincentego od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza w Warszawie. W przyszłym roku miejscy drogowcy wybudują na nim buspas.

Inwestycja na blisko półtorakilometrowym odcinku będzie realizowana wspólnie z deweloperem: firmą Atrium, z którą Zarząd Dróg Miejskich właśnie podpisał umowę.

Każdy deweloper ma obowiązek, w porozumieniu z zarządcą drogi, przystosować układ drogowy do realizowanej przez siebie inwestycji.

Szacunkowa wartość prac drogowych to niemal 4 mln zł. Inwestor prywatny pokryje około połowy tej kwoty. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2023 r.

Na Bródno dojechało metro. Uruchomienie podziemnej kolei pod ul. L. Kondratowicza oznacza krótszy czas przejazdu do centrum Warszawy m.in. dla mieszkańców Targówka. Specjalnie z myślą o osobach, które do nowo otwartych stacji – „Bródno” i „Kondratowicza” – będą docierać autobusami, Miasto wprowadzi zmiany na ulicach Głębockiej i św. Wincentego. Od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza zostanie wyznaczony buspas. Pasy dla autobusów powstaną w obu kierunkach – by ułatwić pasażerom komunikacji miejskiej podróż także z metra w kierunku Białołęki. Po zachodniej stronie ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego buspas powstanie od przystanku autobusowego „CH Targówek 03” do ul. L. Kondratowicza. Natomiast po stronie wschodniej buspas zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej, a zakończy na wysokości przystanku „CH Targówek 03”. Na tych odcinkach, tam gdzie dziś jest jeden pas, zostanie poszerzona jezdnia.

Tym samym ciąg ulic Głębockiej i św. Wincentego nabierze nowego kształtu. Stanie się też bezpieczniejszy. Realizację prac będzie koordynować stołeczny Zarząd Dróg Miejskich, który przygotował kilka rozwiązań usprawniających poruszanie się wszystkim uczestnikom ruchu. Kierowcy zyskają osobny pas do skrętu w prawo w ul. Malborską oraz wydłużony prawoskręt na drogę prowadzącą na parkingi pod centrum handlowym Atrium Targówek. Piesi będą mogli korzystać z azylu na przejściu dla pieszych przez ul. św. Wincentego po południowej stronie skrzyżowania z ulicami Malborską i Przy Grodzisku. Z kolei rowerzyści pojadą przedłużoną po zachodniej stronie do ronda ścieżką rowerową, która dziś kończy się przy przystanku „CH Targówek 01”. Dodatkowo wytyczony zostanie przejazd rowerowy przy przejściu dla pieszych po południowej stronie ronda.