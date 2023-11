Warszawa z nowym domem opieki dla seniorów. Projekt pochłonął 52 mln zł

W Warszawie powstał nowy dom seniora. Do budynku przy ul. Mehoffera na Białołęce, pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już na początku przyszłego tygodnia.

Wiemy, że kolejni pacjenci czekają na przyjęcie do naszych placówek, dlatego systematycznie zwiększamy liczbę miejsc, gdzie zapewniamy seniorom opiekę medyczną na najwyższym poziomie, za co dziękuję również personelowi. Niespełna 2 lata temu uruchomiliśmy nowoczesny dom długoterminowej opieki dla 170 seniorów za ponad 33 mln zł, a dziś 2 miesiące przed terminem, otwieramy kolejną placówkę. W nowym obiekcie powstały 192 miejsca, gdzie seniorzy będą otoczeni całodobową opieką wykwalifikowanego personelu, który zatroszczy się o każdego pacjenta – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Co najważniejsze, pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w najbliższy poniedziałek, 13 listopada. W placówce przy ul. Mehoffera seniorzy będą mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską i medyczną, w tym m.in. lekarzy internistów, geriatrów, neurologów, rehabilitantów, opiekunów medycznych oraz wsparcie psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych – dodaje prezydent Trzaskowski.