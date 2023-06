Warszawa z nowym studium. Trwają dyskusje

Warszawa opracowała projekt nowego Studium rozwoju miasta. To wizja dla całej stolicy. Dokument określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie powinny powstawać tereny zielone i jak rozwijać komunikację. Obecnie trwają spotkania informacyjne i dyskusje na temat studium w kolejnych dzielnicach.

Warszawa sporządziła dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki i relacja z pierwszego etapu wniosków do Studium oraz etapu konsultacji założeń do Studium są dostępne na stronach Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Projekt Studium oraz sporządzona do niego prognoza oddziaływania na środowisko są formalnie wyłożone od 2 czerwca do 6 września, a konsultacje społeczne trwają do 29 września 2023 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju miasta. Część tekstowa i rysunki Studium pokazują, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Na podstawie Studium sporządzone zostały – przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy – bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych obszarów miasta.

Chcemy, żeby Warszawa była miastem przyjaznym, otwartym na świat i odpornym na różne kryzysy. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie. Są w nim m.in. wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji – wyjaśniają twórcy Studium.

Co wydarzyło się dotychczas?

Przed współczesną Warszawą stoją liczne wyzwania: przestrzenne, ekonomiczne, demograficzne i klimatyczne. Stolica musi mierzyć się z różnymi kryzysami – ostatnio uchodźczym oraz energetycznym. Obowiązujące Studium, uchwalone w 2006 roku, wymagało więc weryfikacji – dlatego rozpoczęte zostały prace nad nowym dokumentem. Tworząc go, jego twórcy dwukrotnie (w 2018 i 2021 roku) konsultowali się z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy. Otrzymali aż 25 tys. wniosków. Najważniejsza – zdaniem mieszkańców stolicy – okazała się zieleń.

W oparciu o zgłoszone wnioski oraz liczne analizy powstały założenia do projektu nowego Studium. Powstał cykl Raportów z planowania Warszawy, a założenia nowego studium pokazane zostały na wystawie w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury.

Konsultacje

Rysunki projektu Studium można oglądać w miejskim portalu mapowym mapa.um.warszawa.pl w zakładce „Projekt nowego Studium”. Jest tam możliwość odczytania warstwy z działkami ewidencyjnymi oraz włączania i wyłączania wybranych elementów rysunków. Materiały te mają charakter poglądowy.