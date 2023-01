Warszawa z nowymi autobusami elektrycznymi

Flota autobusów elektrycznych Warszawskiego Transportu Publicznego powiększy się o 12 przegubowców. Obsłużą one linie w najbardziej zurbanizowanych rejonach stolicy.

REKLAMA

Wkrótce Warszawa ogłosi przetarg na zakup 12 autobusów elektrycznych, a podpisanie umowy z dostawcą planowane jest pod koniec roku.

Pierwszy z zamówionych „elektryków” wyjedzie na ulice pod koniec 2024 roku.

Warszawa wzięła udział w konkursie „Zielony transport publiczny”, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawski wniosek został oceniony pozytywnie i miasto otrzyma dofinansowanie do kupna autobusów elektrycznych.

– Miasto stale inwestuje w modernizację floty autobusowej mając na celu zdrowie mieszkańców i jakość powietrza. Autobusy spalinowe są sukcesywnie zastępowane przez pojazdy nisko- i zeroemisyjne, czyli hybrydy, gazowce i elektryki. Po ulicach stolicy jeżdżą już 162 ciche i bezpieczne dla klimatu autobusy elektryczne, które wożą warszawiaków na wielu liniach w centrum miasta, w tym na reprezentacyjnym Trakcie Królewskim. To jedna z większych flot tego typu pojazdów w Europie. Wkrótce dołączy do nich tuzin kolejnych – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Wygodne i ciche

Każdy z elektryków zabierze ponad 120 pasażerów. Będą to pojazdy w najwyższym standardzie, obowiązującym w Warszawskim Transporcie Publicznym – niskopodłogowe, z klimatyzacją, systemem informacji pasażerskiej, miejscem dla wózków, rampą i blokadą alkoholową. Wyposażone zostaną również w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, jak przyciski (w tym opisane alfabetem Braille’a) informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia ramy dla wózków inwalidzkich i użycia tzw. przyklęku, czyli pochylenia autobusu na prawa stronę.

Dotacja oraz pożyczka

Koszt zakupu 12 autobusów i wyszkolenia co najmniej 10 kierowców posiadających uprawnienia instruktora oraz 15 pracowników zaplecza technicznego w zakresie obsługi pojazdu określono na ponad 47 mln zł. Z miejskiego budżetu będzie pochodziło ok. 8,8 mln zł, pozostała część to dotacja i pożyczka. Bezzwrotna dotacja wyniesie 13,44 mln zł i pokryje 35 proc. kosztów zakupu pojazdów. Pieniądze trafią do Warszawy w trzech częściach: 1,120 mln zł w 2024 roku; 11,648 mln i 672 tys. w 2025 r. Na pozostałą część miasto zaciągnie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę w kwocie 24,96 mln zł. Zostanie ona uruchomiona w dwóch transzach: 2,08 mln w roku 2024 i 22,880 mln zł w roku 2025. Spłata jest planowana w latach 2026-2036.

Projekt będzie realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego. Harmonogram zakłada, że w 2023 roku ogłoszony zostanie przetarg na zakup autobusów. Podpisanie umowy z dostawcą planowane jest pod koniec roku. Pierwszy autobus przyjechałby do stolicy rok później, a pozostałe 11 sztuk w pierwszych miesiącach 2025 roku. Autobusy będą własnością m.st. Warszawy i zostaną wydzierżawione miejskiemu operatorowi czyli Miejskim Zakładom Autobusowym. MZA zajmą się ich obsługą.

Trasy w centrum miasta

Pojazdy będą stacjonować – po cztery sztuki – w zajezdniach Woronicza, Ostrobramska i Stalowa i stamtąd będą kierowane na trasy w ramach umowy przewozowej zawartej z MZA. Dzięki zeroemisyjnym autobusom największe efekty ekologiczne można osiągnąć na trasach przebiegających przez teren zabudowy śródmiejskiej, gdzie jest największy ruch i konieczne jest ograniczenie emisji spalin.

Wstępny plan zakłada, że nowe elektryki obsłużą linię 136, czyli pojadą: Ostroroga – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Żwirki i Wigury – Wołoska – W. Rzymowskiego – W. Surowieckiego – Natolin. „Elektryki” będą mogły być także kierowane na inne trasy ale z zastrzeżeniem, że muszą być to linie przebiegające przez centralne rejony Warszawy. Nowe autobusy pozwolą na wycofanie z ruchu 12 najstarszych przegubowców z silnikami diesla.