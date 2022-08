Warszawa za 30 lat oczami studentów

Gigantyczne akwarium nad Bulwarem Karskiego, zielony Most Śląsko-Dąbrowski i „schowane” Aleje Jerozolimskie – czy tak będzie wyglądała Warszawa w 2050 roku? Od 17 sierpnia do 19 września przed Zodiakiem można oglądać wizje studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – na wystawie „Warszawa 2050-miastem przyszłości”.

Raportowi towarzyszył ranking miast przyszłości. Uwzględniono w nim największe polskie miasta i oceniono, które z nich najlepiej wprowadzają rozwiązania pozwalające urzeczywistnić wizję miasta przyszłości. Stolica zajęła w nim pierwsze miejsce.

- Architektura przyszłych miast będzie zależała nie tylko od architektów, ale też od czynników społecznych. Czy pracować będziemy w domu, czy w biurze? Czy będziemy się przemieszczać pojazdami zeroemisyjnymi, czy transportem szynowym? Będziemy wypoczywać w przestrzeni realnej, czy wirtualnej? – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym Ratuszu. – Pomysły konkretnych rozwiązań ale przede wszystkim pytania, które stawiają studenci są dla nas wyzwaniem i inspiracją do działania. Chcemy kolejnym pokoleniom warszawianek i warszawiaków zostawić jeszcze lepsze miasto do życia, pracy i rozwoju. Być może podobne do wizji, które prezentują studenci na wystawie.



Współorganizatorami wystawy przed Zodiakiem – Warszawskim Pawilonem Architektury – są miasto stołeczne Warszawa i Grupa Saint-Gobain. Można ją oglądać do 18 września, wstęp wolny.