Warszawa Zachodnia z kolejnym nowym peronem

Od niedzieli od 13 marca na stacji Warszawa Zachodnia będą trzy nowe perony. Do już czynnych nowych peronów, dołączył peron 8.

Od niedzieli na stacji Warszawa Zachodnia, do dwóch nowych peronów i przebudowanych torów dołącza trzeci – peron nr 8.

Peron, podobnie jak czynne nowe perony 6 i 7 znajduje się pod szerokim zadaszeniem.

Po modernizacji stacji, dostęp do pociągów ułatwią ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia.



Wykonawca kontynuuje prace ponad peronami, w obszarze torów, w przejściu podziemnym oraz tunelu tramwajowym.

Od 13 marca, czyli od korekty rozkładu jazdy, na stacji Warszawa Zachodnia będą trzy nowe perony. Równocześnie z nowym peronem nr 8 zbudowano tory, sieć trakcyjną i włączono urządzenia sterowania ruchem, odpowiedzialne za bezpieczna obsługę połączeń.

Nowy peron jest przygotowany do obsługi pociągów z kierunku Warszawy Centralnej oraz Łodzi. Peron nr 8, podobnie jak dwa czynne już nowe perony nr 6 i 7, ma 400 metrów i znajduje się pod szerokim zadaszeniem. Zapewnione jest oznakowanie oraz informacje o kursowaniu pociągów i komunikacji na modernizowanej stacji.

Na stacji Warszawa Zachodnia zapewnione są codzienne podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne około 750 pociągami. Równocześnie ekipy pracują na podziemnych kondygnacjach: dla pieszych i tramwajowej. Trasa piesza - około 700 metrów długości i 60 metrów szerokości - połączy perony 1-8 z peronem nr 9 na linii obwodowej. Przewidziano przestrzeń na lokale użytkowe.

W obszarze stacji wykonawca przygotował już blisko 8 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 43 rozjazdy – elementy torów, bardzo ważne dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Zaawansowana jest budowa lokalnego centrum (LCS) sterowania z komputerowymi urządzeniami. LCS zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu na zmodernizowanej stacji. Postępują prace przy połączeniu linii obwodowej z linią radomską. Przygotowana jest nowa konstrukcja, która umożliwi bezkolizyjny przejazd pociągów. Ciężki sprzęt demontuje zbędne obiekty nad torami w kierunku stacji Warszawy Włochy.

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Realizacja przewidziana do 2023 r.

Projekt za ok. 2 mld zł netto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.