Warszawa Zachodnia z nowym muralem. Jest długi na 300 metrów

Kolorowy mural o powierzchni 1164 mkw. zwieńczył część wiaduktu M02 na modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia.

Długi na ponad 300 metrów mural pojawił się na stacji Warszawa Zachodnia.

Mural o tematyce bezpieczeństwa namalowany został na części wiaduktu M02, wybudowanego w ramach modernizacji stacji.

Mural ma łączną powierzchnię 1164 mkw.

Mural powstał w ramach wspólnej inicjatywy PLK, organizatora kampanii „Bezpieczny Przejazd” oraz Budimex S.A., wykonawcy modernizacji stacji.

Wykonanie malowidła zabrało 11 artystom 2 tygodnie.

Warszawa Zachodnia to pierwsza w Polsce stacja, która została Ambasadorką Bezpieczeństwa. Długi na ponad 300 metrów mural codziennie przypomina tysiącom pasażerów przejeżdżających pociągami przez stołeczną stację o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach i na terenach kolejowych. Streetartowe dzieło wykonane zostało w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wspólnie z wykonawcą modernizacji stacji, firmą Budimex S.A.

Mural o tematyce bezpieczeństwa namalowany został na części wiaduktu M02, wybudowanego w ramach modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Obok streetartowego dzieła codziennie przejeżdża kilkaset pociągów w kierunku Łowicza, Poznania, Katowic, Krakowa, Grodziska Mazowieckiego i Łodzi. Mural ma łączną powierzchnię 1164 mkw, a do jego stworzenia zużyto 400 litrów farb i gruntu. Wykonanie malowidła zabrało 11 artystom 2 tygodnie.

Mural powstał w ramach wspólnej inicjatywy PLK, organizatora kampanii „Bezpieczny Przejazd” oraz Budimex S.A., wykonawcy modernizacji stacji. Pomimo różnych elementów charakterystycznych dla obu spółek, projekt stanowi spójną opowieść, a bezpieczeństwo, edukacja, infrastruktura, modernizacja, środowisko i przyszłość to hasła, które były inspiracją przy tworzeniu dzieła.

Kampania „Bezpieczny Przejazd” ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach i terenach kolejowych, a kampania „Hello ICE” ma uczyć dzieci bezpieczeństwa drogowego. Mural jest symbolem tej współpracy podkreślającym ważne wartości obu spółek.

Działania kampanii „Bezpieczny Przejazd” mają rozmaity charakter i docierają do różnych odbiorców. W tym roku przeprowadzonych zostało 11 seminariów z instruktorami nauki jazdy. Prezentacje wykorzystywane przy nauce przyszłych kierowców przesłane zostały do blisko 1000 szkół nauki jazdy. Spoty kampanii wyświetlane były w telewizji, serwisach internetowych i VOD oraz w kinach w całej Polsce. W ramach szkolnych zajęć wyedukowanych zostało 30 tys. dzieci. Ulotki i materiały informacyjne w ramach działań na przejazdach kolejowo-drogowych zostały przekazane do 250 tys. użytkowników dróg. W sieci dostępne są dedykowane kierowcom aplikacje oraz materiały edukacyjne dla rodziców, dzieci i nauczycieli.