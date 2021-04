Warszawa Zachodnia: zaglądamy na plac budowy!

Przebudowa Warszawy Zachodniej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Powstaną nowe zadaszone perony, ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia. Sprawdzamy, co słychać na placu budowy!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji Warszawa Zachodnia realizują prace warte ok. 2 mld zł netto.

Wykonawca pracuje przy peronach i przejściu podziemnym. Roboty obejmą przylegający do stacji wiadukt kolejowy nad al. Prymasa Tysiąclecia.

Podróżnym na stacji Warszawa Zachodnia komfort zapewnią nowe zadaszone perony, ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia.

Remont wiaduktu

Roboty obejmują remont wiaduktu kolejowego nad al. Prymasa Tysiąclecia. Zapewnią dobry stan obiektu na kolejne lata. Wymieniana będzie zewnętrzna warstwa betonu – tzw. otulina betonowa. Konstrukcja zostanie wzmocniona i zabezpieczona przed korozją. Roboty w środkowej części wiaduktu zaplanowano do lipca br. Organizacja ruchu została uzgodniona z Miejskim Zarządem Dróg w Warszawie. Dla kierowców przygotowane są znaki oraz tablice informacyjne. Komunikacja między dzielnicą Wola a Ochota będzie utrzymana z wyłączeniem środkowej nawy tunelu. Wykonawca – zgodnie z wcześniejszymi informacjami – rozpocznie roboty po godz. 21:00 w piątek 9 kwietnia.

Nowa kładka i perony

Na budowie pracuje ponad 70 podwykonawców i dostawców – to 550 osób i 150 jednostek ciężkiego sprzętu. Demontowane są dwa perony dalekobieżne. Wykonawca zdjął stare konstrukcje wiat oraz tory. Gotowe są filary nowego przejścia nad peronami. W kwietniu planowane jest nasuwanie na filary stalowych elementów kładki. Przebudowano dziesiątki kolizji w podziemnych instalacjach. Wykonawca wywiózł grunt i przygotował teren budowy centrum sterowania oraz pomieszczeń do obsługi stacji. Kontynuowane są prace przy ścianach szczelinowych podziemnej konstrukcji stacji – aż do głębokości 26 metrów.

Jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Podróżnym na stacji Warszawa Zachodnia komfort zapewnią nowe zadaszone perony, ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Sprawniejsze będzie zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 2 mld zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.