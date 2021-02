Warszawa Zachodnia zmienia się dla podróżnych. Kolejny etap prac na stacji

Trwa przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Od niedzieli, 14 lutego rozpocznie się kolejny rozszerzony etap prac, który będzie wymagał zmian dojścia od strony Woli. Nie zmienia się natomiast komunikacja od Alei Jerozolimskich.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia prowadzone są całą dobę, także w warunkach zimowych. Wykonano już m.in. rozbiórki zbędnej zabudowy. Zdemontowane zostało stare oświetlenie. Przełożono podziemne instalacje, by uniknąć kolizji podczas prac. Na kolejnych peronach, po zabezpieczeniu terenu i zmianie organizacji ruchu, budowana jest konstrukcja kładki - nowego przejścia nad peronami. Już wybudowany jest przejazd technologiczny między peronami nr 2 i nr 7. Widać prace przy palach fundamentowych. Prace obejmują również konstrukcję tunelu, budynku wielofunkcyjnego oraz hali dworca. Przygotowywane jest tymczasowe dojście do peronu 8.

Główny wykonawca Budimex SA informuje, że na budowie pracuje obecnie 70 podwykonawców i dostawców. W robotach uczestniczy 500 osób i 200 jednostek sprzętu.

Rozszerzany zakres prac od strony Woli, od ul. Tunelowej

Szerszy zakres prac na stacji będzie wymagał zmian w komunikacji od strony północnej, ul. Tunelowej. Zalecanym dojściem do stacji będzie kierunek od Alei Jerozolimskich. Komunikację ułatwi czytelne oznakowanie i plany z organizacją ruchu.

Wyburzony zostanie stary budynek dworca Warszawa Zachodnia od strony ul. Tunelowej. W tym miejscu będzie budowany segment przyszłego tunelu pasażerskiego łączącego nową Warszawę Zachodnią z linią obwodową oraz nową halą dworca. Wykonanie tych prac jest niezbędne do wybudowania przejścia dla pasażerów nad peronami.

Po szczegółowych analizach ustalono bezpieczną trasę dojścia. Droga od peronu nr 7 do peronu 8 (linii obwodowej) przebiegnie nowym śladem i wydłuży się o ok. 500 metrów do 700 metrów. Czas dojścia zajmie ok. 10 minut. Dojście do peronów 1-7 od strony Woli będzie odbywać się tą samą trasą, przez peron 7.

W porównaniu do obecnej drogi przejście będzie dłuższe, a czas dojścia z ulicy Tunelowej na perony 1-7 zajmie ok. 15 minut. W związku z tymi zmianami, sugerowanym dojściem do peronów 1-7 i 8 (linia obwodowa) jest dojście od strony Alei Jerozolimskich.

Aktualna organizacja ruchu do peronu 8 przewidziana jest do połowy marca. Przebudowana pętla autobusowa na ulicy Tunelowej zostaje w obecnym miejscu do końca prac. Po wybudowaniu kładki powstanie dla pasażerów nowe przejście nad peronami łączące dzielnicę Wolę z Ochotą.

Warszawa Zachodnia zmieni się dla podróżnych

Prace na Warszawie Zachodniej dostosują stację do komfortowej obsługi dla podróżnych pociągów aglomeracyjnych oraz dalekobieżnych. Perony przygotowane będą do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - przewidziano m.in. ruchome schody, windy. Będą lepsze połączenia z komunikacja miejską. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne będzie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej oraz wyższe, szersze i połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Kompleksowo przebudowany będzie układ torowy. Dzięki nowoczesnym systemom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym.

Przez stację średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto. Realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.