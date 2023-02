Warszawiacy zgłosili 1746 projektów w budżecie obywatelskim. Jakość przestrzeni publicznej najpopularniejsza

Rozpoczęła się formalna ocena projektów X edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego. Najczęściej mieszkańcy swoimi propozycjami chcą poprawić jakość przestrzeni publicznej.

Do 25 stycznia mieszkańcy Warszawy mogli zgłaszać pomysły, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy. Jak podaje UM Warszawa do północy warszawianki i warszawiacy przesłali 1747 propozycji - 196 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 1551 pomysłów dotyczących dzielnic.

Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r., czyli przez blisko 2 miesiące. Najczęściej mieszkańcy swoimi propozycjami chcą poprawić jakość przestrzeni publicznej – np. remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych, stojaki rowerowe. Taką kategorię autorzy projektów wskazali w 1088 projektach.

Na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych kategorii jest edukacja (695 wskazań). Niesłabnącą popularnością cieszą się również projekty w kategoriach: zieleń miejska oraz komunikacja publiczna i drogi.

Najwięcej projektów dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, czyli obejmującego swoim zasięgiem co najmniej dwie dzielnice lub takich, które będą realizowane przez miejskie biura. Zgłoszono ich 196.

Natomiast projektów dzielnicowych wpłynęło 1551. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy:

Bielan – 130 zgłoszonych projekty

Mokotowa – 124 projekty

Wawra – 117 projektów

Targówka – 105 projektów

Obecnie trwa ocena formalna zgłoszonych propozycji. Liczba projektów na poszczególnych poziomach może się jeszcze zmienić w wyniku tej oceny.

Pracownicy urzędy sprawdzą również, czy projekt został prawidłowo zgłoszony np. czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, czy została dołączona prawidłowa lista poparcia itp.

Następnie projekty trafią do oceny merytorycznej, w trakcie której urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji.

Głosowanie będzie trwało od 15 do 30 czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane.

Na realizację pomysłów mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w aktualnej edycji m.st. Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.