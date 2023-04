Warszawska Białołęka zyska nową szkołę. Dzielnica otrzymała grunt pod budowę

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał Białołęce nieodpłatnie działkę o powierzchni ponad 2,5 ha na budowę nowej placówki oświatowej. Szacunkowa wartość nieruchomości to ponad 42 mln zł.

Po latach starań dzielnica Białołęka otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę na szkołę w rejonie Siecznej i Kartograficznej.

W południowo-wschodniej części dzielnicy działają wprawdzie dwie największe placówki oświatowe, jednak choć powstały zaledwie kilka lat temu, uczy się w nich łącznie blisko 3,5 tys. uczniów.

Na podarowanej działce dzielnica wybuduje szkołę podstawową z oddziałami terapeutycznymi (specjalnymi).

W planach przygotowanie konkursu architektonicznego na koncepcję zespołu oświatowego.

Najwcześniej szkoła ma szansę powstać na wrzesień 2027 r.

Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy działkę na tak potrzebną placówkę. Dziękuję władzom Warszawy za wsparcie w procesie pozyskiwania nieruchomości. Dziękuję bardzo dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za dostrzeżenie rosnących potrzeby dynamicznie rozwijającej się Białołęki. To już druga nieruchomość w tej kadencji, po działce na pływalnię przy ul. Ostródzkiej, którą nieodpłatnie otrzymaliśmy od KOWR - powiedział burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca.

Z działki o powierzchni 4,6 ha w rejonie ulic: Głębockiej, Kartograficznej, Siecznej i Geometrycznej, należącej do Skarbu Państwa, zarządzanej przez KOWR wydzielono nieruchomość dla dzielnicy.

Pierwsze starania o pozyskanie działki od KOWR pod szkołę rozpoczął jeszcze poprzedni zarząd dzielnicy. Zielone światło dla przekazania części nieruchomości pojawiło się w obecnej kadencji. Ruszyły przygotowania do nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Z działki o powierzchni 4,6 ha w rejonie ulic: Głębockiej, Kartograficznej, Siecznej i Geometrycznej, należącej do Skarbu Państwa, zarządzanej przez KOWR wydzielono nieruchomość dla dzielnicy.

Białołęka otrzymała działkę o powierzchni ok. 2,5 ha. To minimalna wielkość nieruchomości na budowę placówki oświatowej wraz z zapleczem na tym terenie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki musi pozostać biologicznie czynna. Chcemy, aby docelowe zagospodarowanie tego terenu przewidywało przeznaczenie jak największej części działki na ogólnodostępną zieleń, z której będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy - powiedział wiceburmistrz Jan Mackiewicz.

Co powstanie w ramach inwestycji

Planujemy wybudować duży zespół oświatowy – szkołę podstawową z oddziałami terapeutycznymi (specjalnymi). W całej Warszawie – także na Białołęce - brakuje miejsc dla dzieci z dysfunkcjami, które mają trudności z adaptacją w tradycyjnych placówkach. W nowym obiekcie zaplanowana zostanie część przeznaczona dla nich. W budynku znajdą się m.in. pracownie, sale gimnastyczne oraz blok żywieniowy. Jednocześnie powstanie duży, ogólnodostępny teren zielony.

W programie zagospodarowania terenu, który stworzyono dla tej inwestycji, przewidują władze Białołęki: boiska zewnętrzne tj.: boisko do gry w piłkę na sztucznej trawie o wymiarach 64m x 40m z możliwością pomniejszenia do wymiarów 60m x 30m oraz dwa boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę/siatkówkę/piłkę ręczną w kolorze nawierzchni pasującym do otoczenia. Ścieżki, po których można zarówno spacerować jak i biegać lub/i bieżnie.

Place zabaw, który zapewnią możliwość atrakcyjnego i różnorodnego spędzania czasu na zewnątrz – we wszystkich porach roku – także jesienią i zimą. Place zabaw będą dostosowane do grup terapeutycznych. Zastosowana będzie bezpieczna nawierzchnia syntetyczna lub naturalna oraz bezpieczne, przyjazne naturze, niestandardowe, pobudzających kreatywność urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury. Placom zabaw dla dzieci będą towarzyszyć nasadzenia drzew częściowo zacieniające teren.

Jaki jest harmonogram prac dla inwestycji

Po pozyskaniu działki, w pierwszej kolejności zlecone zostaną badania geotechniczne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musi się upewnić Białołęka, czy jest możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej w tym rejonie. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie konkursu architektonicznego na koncepcję zespołu oświatowego. Po wyborze zwycięskiej pracy nastąpi faza projektowania. Wówczas znane będą szacunkowe koszty realizacji inwestycji. Po uzupełnieniu finansowania i wyłonieniu w przetargu wykonawcy ruszy budowa. Najwcześniej szkoła ma szansę powstać na wrzesień 2027 roku.