Warszawska inwestycja z osiedlową elektrownią słoneczną i społecznym ogrodem uprawnym

Osiedlowy deptak, miejsca do aktywnej rekreacji, wewnętrzene tarasy rekreacyjne z ławkami i altanami, a nawet... ogród uprawny zaplanowano w ramach inwestycji Pozytywny Mokotów, która będzie dodatkowo wyposażona w zestaw paneli fotowoltaicznych tworzących osiedlową elektrownię słoneczną

Yareal podnosi standard zagospodarowania przestrzeni wspólnych w inwestycji Pozytywny Mokotów. Mieszkańcy warszawskiego osiedla budowanego przy ul. Postępu będą korzystali z uprawnego ogrodu oraz z darmowej, zielonej energii, wytwarzanej ze słońca.

Centralną częścią Pozytywnego Mokotowa będzie osiedlowa promenada w formie szerokiego deptaka z placykami, ławkami, roślinami w donicach oraz z miejscami do aktywnej rekreacji. Zielona oś inwestycji zostanie intensywnie obsadzona roślinnością zapewniającą jej parkowy charakter, dzięki czemu wspólna przestrzeń o długości ok. 200 m będzie zdominowana przez bioróżnorodne nasadzenia. Na zielonej promenadzie będą rosły m.in. drzewa, ozdobne krzewy i byliny tworzące trawiaste polany. Wśród nich powstaną wewnętrzne tarasy rekreacyjne z ławkami i altanami, a także 3 place zabaw, miejsca do rekreacji z hamakiem, zestawem piknikowym i leżakami. Wewnętrzny ogród, który powstanie w ramach Pozytywnego Mokotowa zajmie ponad 10 000 mkw.

– Wprowadzamy ogrody społeczne i doskonalimy przestrzenie wspólne, wychodząc z głębokiego przekonania, że jest to bardzo istotna wartość dodana dla przyszłych mieszkańców. Ostatnie doświadczenia trwającej pandemii dodatkowo uwypukliły znaczenie dużych i atrakcyjnych przestrzeni osiedlowych. W sumie na terenie Pozytywnego Mokotowa pojawi się kilkadziesiąt kontenerów szkółkarskich, umożliwiających uprawę roślin typowych dla polskich ogródków – zarówno ozdobnych, jak i zapewniających plony do domowej kuchni. Wspólne tereny, na których będzie można uprawiać własne kwiaty i warzywa, staną się dzięki nim przestrzenią bardziej osobistą, tworzącą dla mieszkańców ich własny ogród. To buduje klimat azylu, sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu i przyczynia się do integracji oraz nawiązywania bliższych relacji z sąsiadami – wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.

Pozytywny Mokotów będzie też już drugą inwestycją mieszkaniową Yareal - po Vice Versa na warszawskiej Woli - wyposażoną w zestaw paneli fotowoltaicznych tworzących osiedlową elektrownię słoneczną. Panele zamontowane na budynku pierwszego etapu będą rocznie wytwarzać ok. 20 000 kWh energii elektrycznej. Słoneczna siłownia o mocy 19,84 kWp zapewni energię do oświetlenia m.in. wewnętrznego ogrodu oraz garażu podziemnego. Produkcja własnego prądu pozwoli na obniżenie opłat eksploatacyjnych, przyczyniając się do oszczędności właścicieli mieszkań. Kolejne etapy inwestycji również zakładają instalację paneli słonecznych, znacznie zwiększając docelową moc osiedlowej elektrowni.