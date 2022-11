Warszawska kamienica idzie do renowacji. Projekt stworzyła Grupa 5 Architekci

Zeitgeist Asset Management rozpocznie wkrótce renowację kolejnej kamienicy przy ulicy Św. Barbary. Inwestor właśnie otrzymał pozwolenie na budowę.

Zeitgeist otrzymał pozwolenie na renowację kamienicy

przy ul. Św. Barbary 2a w Warszawie.

przy ul. Św. Barbary 2a w Warszawie. Inwestor odrestauruje fasadę i wnętrza kamienicy, w której znajdzie się 14 lokali o powierzchni 820 mkw. przeznaczonych na mieszkania na wynajem oraz jeden lokal usługowy.

Kompleks zabudowań u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Św. Barbary, o powierzchni najmu ponad 45 tysięcy metrów kwadratowych, stanowi niezwykle istotny pod względem historycznym obszar Warszawy.

Inwestycja zostanie ukończona w 2024 roku.

Za projektem stoi Grupa 5 Architekci.

Pasaż wejściowy dostępny przez kamienny portyk, lobby wykończone czerwonym piaskowcem oraz klasyczna posadzka z lastryko. Te i inne odwołania historyczne stanowić będą o unikalnej wartości kamienicy przy ul. Św. Barbary 2a dla jej przyszłych najemców.

W grudniu ubiegłego roku Zeitgeist Asset Management, firma zarządzająca aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, poinformowała o rozpoczęciu remontu kamienicy zlokalizowanej pod numerem 6/8 – czyli sąsiadującej z nowym projektem. Remont pierwszego budynku, który obecnie jest trakcie prac konstrukcyjnych, był pierwszym z zapowiadanych etapów prac. Teraz przyszedł czas na kolejny obiekt.

– Kompleks Nowogrodzka jest szczególnie bliski naszemu sercu, ponieważ nawiązuje do core businessu działalności Zeitgeist, jaką jest przywracanie dawnej świetności zabytkowym kamienicom. Od lat specjalizujemy się w tego typu inwestycjach w Czechach, a teraz w Polsce. Budynek przy ul. Św. Barbary 2a to jeden z przykładów kontynuacji naszych planów. Rewitalizujemy go pod czujnym okiem konserwatora, z poszanowaniem dla historii obiektu – mówi Peter Noack, współzałożyciel i CEO Zeitgeist Asset Management.

Ukłon w stronę modernizmu

– Budynek przy ul. Św. Barbary 2a jest - być może wbrew pierwszemu wrażeniu - obiektem szczególnym. Z jednej strony to tylko niewielka śródmiejska kamienica z lat 30-tych XX wieku i może się jawić jako skromna w porównaniu do rozrzeźbionej detalem elewacji sąsiadującego z nią budynku Św. Barbary 4, z drugiej strony jednak, jest architektoniczną częścią większego kompleksu zabudowań pocztowych. Wszystko to wywołuje chęć dążenia do uwypuklenia jej elewacji w krótkiej pierzei ul. Św. Barbary – komentuje architekt Maciej Gruszecki z Grupa 5 Architekci.

Sześciokondygnacyjna kamienica pod numerem 2a została wzniesiona w 1934 roku jako budynek mieszkalny dla pracowników Urzędu Telekomunikacyjnego. Powstała wedle projektu Juliana Putermana w stylu ogólnie pojętej architektury nowoczesnej, zbliżonej do funkcjonalizmu. Przy głównym gmachu telekomunikacji, tzw. biurowcu, dobudowano po prostu segment mieszkalny. Obecnie kamienica ta znajduje się w ciągu połączonych ze sobą zabudowań – w tym obiektu pod numerem 6/8. Oba budynki stanowią natomiast część kompleksu „Nowogrodzka/Św. Barbary".

Kamienica 2a posiada kilka elementów zabytkowej substancji wartych zachowania i podkreślenia: geometryczna elewacja frontowa wraz z portykiem wejściowym, wyłożona w parterze czerwonym kamieniem, a także klatka schodowa, o charakterze typowym dla okresu przedwojennego modernizmu.

– Dlatego też wysiłki podjęte przy opracowaniu projektu rewitalizacji skupiły się na zachowaniu rysunku elewacji wraz z jej detalami i materiałami. Postanowiliśmy wykorzystać istniejącą estetykę klatki schodowej i korytarzy, odwołującą się do atmosfery wnętrz projektowanych w tamtym okresie. – tłumaczy Maciej Gruszecki. – Wyjątkowym elementem będzie pasaż wejściowy, dostępny poprzez kamienny portyk oraz lobby wykończone płytami czerwonego piaskowca, tradycyjnymi tynkami oraz klasyczną dla okresu powstania budynku posadzką lastryko – dodaje.

14 lokali w wysokim standardzie

– Choć jest to niezwykle ciekawy budynek, do niedawna mieściły się tu proste biura. Chcemy, aby ta modernistyczna budowla znów służyła ludziom - jako budynek mieszkalny. Zwłaszcza, że znajdziemy tu klasyczne przedwojenne wysokie sufity oraz oryginalne duże okna, które tworzą niezwykły klimat. W kamienicy jest oczywiście winda - to ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, na potrzeby których ten obiekt zostanie dodatkowo dostosowany – mówi Maximilian Mendel, dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management Polska.

Inwestor, zgodnie z pozwoleniem na budowę, odrestauruje fasadę i wnętrza kamienicy, w której znajdzie się 14 lokali o powierzchni 820 mkw. przeznaczonych na mieszkania na wynajem oraz jeden lokal usługowy. Szczególnie wyjątkowe będą te na ostatnim piętrze, o największej powierzchni, które posiadają dostęp do tarasów i zapewnią najbardziej spektakularne widoki na miasto. Sama zaś lokalizacja jest idealna dla osób, ceniących sobie bliskość życia rozrywkowego stolicy, a także łatwą dostępność wielu ważnych punktów w mieście.