Warszawska kamienica jak bombonierka

Ta warszawska kamienica zajmuje całą głębokość działki i zarówno od ul. Pięknej 43 jak i Koszykowej 58, ma niezwykle dekoracyjne elewacje. Dzięki miejskiej dotacji ukończono właśnie remont jednej z nich.

Warszawska kamienica przy ul. Pięknej 43 przeszła remont.

Konserwatorzy musieli wziąć pod uwagę remont przeprowadzony w latach 70. XX wieku.

Konserwatorzy musieli wziąć pod uwagę remont przeprowadzony w latach 1975-77, który wpłynął na zubożenie wystroju elewacji. Nie został również wykonany poprawnie, gdyż na zdjęciach z 1993 r. budynek jest już w opłakanym stanie. Podczas kolejnego remontu w latach 90. XX w. zastosowano zbyt mocne materiały na bazie cementu, które z biegiem lat spowodowały liczne spękania tynku. Dodatkowo stabilność budynku została naruszona podczas budowy w sąsiedztwie biurowca.

Podczas remontu warszawskiej kamienicy przy Pięknej 43 naprawiono wszystkie ubytki, detal architektoniczny został wzmocniony i uczytelniony. Całość elewacji zyskała nieco jaśniejszą barwę od tej sprzed remontu, fot. UM Warszawa

Podczas właśnie zakończonego remontu od strony ul. Koszykowej naprawiono wszystkie ubytki, detal architektoniczny został wzmocniony i uczytelniony. Całość elewacji zyskała nieco jaśniejszą barwę od tej sprzed remontu. Jest ona bardzo zbliżona do pierwszej, oryginalnej warstwy, którą potwierdziły badania kolorystyki.

Nie wszystko usunięto

Przeprowadzone z dobrym skutkiem prace konserwatorskie przy kamiennych balkonach uwypukliły ich naturalne piękno. Płyty balkonów od spodu noszą ślady wcześniejszych zawilgoceń. Po oczyszczeniu kamienia nie udało się usunąć wszystkich przebarwień. W trakcie remontu zalecono wspólnocie, żeby zostawić ten efekt i nie pokrywać kamienia farbą.

Przy okazji remontu wspólnota zdecydowała się wymienić drzwi wejściowe do kamienicy. Ich odtworzenie nie było współfinansowane z dotacji, ponieważ z uwagi na brak materiałów archiwalnych nie wiadomo jak pierwotnie wyglądały. Niemniej wykonany w duchu epoki egzemplarz prezentuje się doskonale i całość daje bardzo dobry efekt.

Kwota udzielonej przez m.st. Warszawę dotacji na remont wyniosła 200 000 zł., co stanowi 34,22 proc. kosztów. Jest to maksymalna możliwa do przyznania wysokość wsparcia.