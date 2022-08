Warszawska ul. Puławska z buspasem

Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planują na koniec sierpnia oddanie do użytku trasy S7. To moment, w którym możliwe stanie się utworzenie na ulicy Puławskiej w Warszawie zaplanowanego w tym miejscu buspasa.

Otwarcie nowej trasy, zwanej również Puławską-bis, od węzła Lotnisko do Lesznowoli to dla pasażerów autobusów i kierowców dobra wiadomość. Na nową arterię przeniesie się część pojazdów, które dziś jeżdżą ulicą Puławską. Umożliwia to realizację od dawna obiecywanego buspasa wzdłuż ulicy Puławskiej na odcinku od granicy miasta do ulicy rtm. W. Pileckiego.

Puławska to bardzo ważna trasa dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Jeździ nią 8 linii autobusowych (209, 709, 715, 727, 737, 739, 809, 815). W ciągu godziny na przystankach zatrzymują się 24 autobusy, które w godzinach szczytu przewożą niemal 140 tys. osób. Niestety, w porannym szczycie autobusy zdarzały się dni, gdy czas przejazdu w kierunku Mokotowa był nawet dwa razy dłuższy niż wynikałoby to z rozkładu.

Wytyczanie nowego buspasa dla Warszawskiego Transportu Publicznego służby miejskie rozpoczną równolegle z otwarciem Puławskiej-bis. W dwóch kierunkach na łącznie ok. 10 km będą mogły się nim poruszać tylko pojazdy komunikacji miejskiej oraz dopuszczone pojazdy m.in. taksówki i motocykle.

Warszawskie buspasy

W Warszawie jest obecnie ponad 76 km wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej, Dodatkowo niektóre odcinki ulic (np. fragmenty Traktu Królewskiego, ulicy. św. Wincentego na odcinku Matki Teresy z Kalkuty - Niwa) są dostępne wyłącznie lub przede wszystkim dla autobusów (łącznie ponad 2,6 km). Ponadto autobusy na niektórych fragmentach poruszają się wspólnym torowiskiem tramwajowo-autobusowym - tak jest w al. Solidarności i na ulicy 11 Listopada (łącznie 5,7 km).

Wraz z rozwojem sieci warszawskich buspasów rozszerzono grupę pojazdów, które mogą się nimi poruszać. Do ubiegłego roku były to pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego i Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych oraz taksówki. Od 2020 roku mogą nimi także jeździć karetki oraz motocykle (ale tylko na tych specjalnie oznaczonych, choć docelowo będzie to dotyczyło wszystkich).

Buspasy to także dobre rozwiązanie na czas remontów i inwestycji - będą wytyczone w rejonie prowadzonych prac przy budowie linii tramwajowej do Wilanowa. Powstanie 2,5 km buspasów, które pomogą autobusom przewieźć pasażerów w podobnym czasie jak obecnie. Wytyczone zostaną na ulicach Belwederskiej, Dolnej i Puławskiej.