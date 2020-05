Warszawska willa z niezwykłą historią odzyska blask

Niegdyś elegancka willa zdobiona wewnątrz polichromiami, szkoła, tzw. "Przystań" dla upadłych kobiet (późniejszy Zakład dla Upadłych Dziewcząt prowadzony przez siostry samarytanki), konspiracyjny teatr Leona Schillera czy schronienie dla Żydów w czasie wojny. Potem sklep z narzędziami, biblioteka, a od dłuższego czasu pustostan, popadający w ruinę. Dziś ma szansę stać się centrum lokalnym, integrującym społeczność i budującym białołęcką tożsamość.

Ponad 100-letnia willa przy ul. Modlińskiej, składająca się z budynku głównego i dwóch niewielkich parterowych oficyn, należy do m.st. Warszawy i znajduje się w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białołęka. Miasto przygotowało projekt remontu i adaptacji zabytkowego budynku oraz uzyskało wszelkie niezbędne uzgodnienia - zarówno konserwatorskie jak i pozwolenie na budowę. Realizację zadania przekazano Stołecznemu Zarządowi Rozwoju Miasta, który będzie mógł wkrótce ogłosić przetarg na wykonawcę prac remontowych - dzięki przyznanym środkom z budżetu m.st. Warszawy.

Niezwykła historia białołęckiej wilii

Budynki pochodzą prawdopodobnie z początku XX w. Zostały wybudowane w duchu skromnej secesji i charakteryzują się oszczędnym detalem.

Pierwszymi właścicielami majątku przy ul. Modlińskiej 257 na przełomie XIX i XX wieku byli państwo Pisarkowie. Księga hipoteczna dla nieruchomości została założona w 1885 r. Na początku XX w. nieruchomość stanowiła własność Karola i Karoliny Graff, po czym w 1906 r. została przejęta przez Julię z Bieleckich i Leona Hajdzionego, zwanych przez miejscowych dziedzicami. W 1914 r. Leon Hajdziony udostępnił jedno z pomieszczeń w domu głównym na potrzeby działalności szkoły powszechnej, która funkcjonowała w tym miejscu do 1922 r.

W 1921 r. Skarb Państwa zabezpieczył nieruchomość i przekazał ją Warszawskiemu Chrześcijańskiemu Towarzystwu Ochrony Kobiet, które zorganizowało w budynku przy Modlińskiej 257 ośrodek "Przystań" dla młodych prostytutek. Trafiały tu kobiety "moralnie zaniedbane", które przeszły przymusową kurację w szpitalu skórno-wenerycznym św. Łazarza, zlokalizowanym przy ul. Książęcej w Warszawie. Po kuracji w szpitalu dziewczęta trafiały do zakładu, aby mogły nauczyć się nowego zawodu i zyskać nowe perspektywy. Od 1927 r. zakład przy Modlińskiej przejęły Samarytanki. Przełomowym wydarzeniem był rok 1937, kiedy to do "Przystani" przybyła siostra Benigna Umińska, dzięki której adres Modlińska 257 zapisał się jako ważne miejsce w historii polskiego teatru.

Siostra Benigna - wcześniej Stanisława Umińska (1901-1977) - zanim została siostrą zakonną, była aktorką. Pomimo nowego życia, nie zerwała kontaktów ze środowiskiem teatralnym. Przyjaźń z Leonem Schillerem zaowocowała wystawieniem 1 stycznia 1943 r. sztuki pt. "Pastorałka", w której w roli aktorek zostały obsadzone upadłe dziewczyny z zakładu w Henrykowie. Na spektaklu pojawili się znamienici goście: Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Jerzy Andrzejewski oraz bardzo wówczas młodzi uczniowie tajnych kompletów teatralnych - Danuta Szaflarska i Andrzej Łapicki.

W czasie II wojny światowej w budynku przy Modlińskiej znalazły schronienie dzieci żydowskie, które Irena Sendlerowa osobiście przywoziła, a także partyzanci, którzy przechowywali broń w pomieszczeniach gospodarczych zakładu.