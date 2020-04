Warszawski amfiteatr coraz bliżej finiszu

Prace przy ogólnodostępnym amfiteatrze zlokalizowanym przy ul. Konstruktorskiej 11 na Biznesowym Mokotowie trwają, pomimo trudnej sytuacji. Amfiteatr wyrósł z ziemi i stopniowo przybiera ostateczny kształt. DM Building, generalny wykonawca obiektu rozpoczął prace w II kwartale 2019 roku.

Amfiteatr zaprojektowany przez pracownię architektoniczną mode:lina, powstaje przy budynku Adgar BIT przy ulicy Konstruktorskiej 11, a jego celem jest zwiększenie atrakcyjności tej części dzielnicy. Budowa rozpoczęła się w II kwartale 2019 roku i dzięki intensywnym pracom generalnego wykonawcy, pod koniec lutego 2020 widoczny był już znaczny postęp.

W chwili obecnej generalny wykonawca, firma DM Building, zakończył prace żelbetowe sceny plenerowej. Do betonowania wykorzystano specjalną mieszankę o wyższej wytrzymałości, co pozwoliło na sporą oszczędność czasu realizacji. Dobierane są ostatnie komponenty zagospodarowania placu oraz przygotowywany jest grunt pod wysepki rekreacyjne. Trwają także prace związane z zakładaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wkrótce rozpocznie się instalacja stalowej konstrukcji dachu oraz planowany jest montaż szklanego zadaszenia. Prace idą sprawnie dzięki dodatkowo zatrudnionym, wykfalifikowanym pracownikom. W związku z epidemią na budowie obowiązują szczególne środki ostrożności. Każdy z pracowników wyposażony jest w maski zapobiegające przenoszeniu wirusa oraz nitrylowe rękawiczki. Zaplecze socjalne zostało zmodyfikowane tak, aby pracownicy mogli spożywać posiłki w odległości 1,5 m od siebie. Ponadto, zastosowano rotację w czasie przerw zezwalając na obecność w pomieszczeniu maksymalnie sześciu osób, a przy wejściu umieszczony został żel do dezynfekcji dłoni.

- Budowa sceny plenerowej niesie dla nas wiele nieznanych dotychczas doświadczeń i ciekawostek. Nie jest łatwo o wybudowanie nowego obiektu na powierzchni przylegającej do istniejącego już budynku. Niemniej mamy wsparcie wielu partnerów, którzy dostarczają technologie i materiały sprofilowane dokładnie pod inwestycję firmy Adgar Poland. Nasi doświadczeni partnerzy, tacy jak chociażby firma Betard, która dostarczała prefabrykowane trybuny m.in. na Stadion Olimpijski we Wrocławiu oraz Stadion Miejski w Łodzi, wspierała nas przy produkcji trybun oraz schodów, które niedawno zamontowaliśmy – mówi Dawid Cybulski, dyrektor zarządzający firmą DM Building.

- Otwarcie amfiteatru planowane jest na czerwiec. Już teraz opracowywany jest program wydarzeń mający spełnić potrzeby mieszkańców i pracowników Biznesowego Mokotowa. Wierzymy, że dostępność miejsca do zorganizowania spotkania na świeżym powietrzu będzie atrakcyjną alternatywą dla wielu osób i podmiotów, doskonale uzupełniającą ofertę przestrzeni do spotkań dostępnych w ramach Brain Embassy – mówi Monika Kaczmarczyk, dyrektor zarządzająca Brain Embassy.

Inwestorem jest firma Adgar Poland i jest to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia w dzielnicy.