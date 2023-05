Warszawski biurowiec z 2016 roku wśród najbardziej zaawansowanych technologicznie

Oddany do użytku biurowiec Q22 w Warszawie nie pozostaje w tyle jeżeli chodzi o technologiczne nowinki. Obiekt jest jednym z pierwszych w Polsce, które mogą się pochwalić certyfikatami WiredScore i SmartScore.

REKLAMA

Najbardziej zaawansowany technologicznie biurowiec w regionie CEE znajduje się w Warszawie.

Q22 jako jeden z pierwszych istniejących projektów biurowych w Polsce otrzymał certyfikat WiredScore oraz SmartScore.

Ponad 3800 budynków w 36 krajach na świecie dołączyło do programów certyfikacji WiredScore.

Budynek został oddany do użytku w 2016 roku.

IREEF stawiając na ekologię oraz zaawansowanie technologiczne, przy wsparciu firmy CBRE, która zarządza projektem, dokonał znaczących usprawnień pozwalających na certyfikację obiektu.

Q22 jako jeden z pierwszych istniejących projektów biurowych w Polsce otrzymał certyfikat WiredScore oraz SmartScore, które potwierdzają zastosowanie w budynku najnowocześniejszych technologii oraz rozwiązań sprzyjających użytkownikom. Przez proces certyfikacji właściciela obiektu – firmę Invesco Real Estate European Fund (IREEF) - przeprowadzili eksperci z Colliers. Zarządcą najbardziej zaawansowanego technologicznie biurowca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest firma CBRE.

Pod koniec zeszłego roku biurowiec Q22 jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM In-Use w najnowszym standardzie oceny International Commercial V6 na poziomie Outstanding Part 1 i Part 2. Nie zaprzestaliśmy pracować nad ulepszeniami i Q22 ponownie zaskakuje. Jako pierwszy w Polsce biurowiec w użytkowaniu otrzymał prestiżowy certyfikat SmartScore oceniający i potwierdzający najwyższy poziom zaawansowania technologicznego budynków – mówi Anna Szelc, Dyrektor Investment Management Invesco Real Estate w Polsce.

Certyfikat WiredScore powstał w 2013 roku w Nowym Jorku z silnej potrzeby biznesowej najemców do poprawy warunków teletechnicznych budynków biurowych. W 2021 roku firma wypuściła na rynek drugi certyfikat – SmartScore, który ocenia zaawansowanie inteligentnych budynków. Obecnie ponad 3800 budynków w 36 krajach na świecie dołączyło do programów certyfikacji WiredScore. Q22 jest jednym z nich.

Technologia na najwyższym poziomie

Biurowiec Q22 znajduje się w Warszawie przy Alei Jana Pawła II. Jego całkowita powierzchnia wynosi 54 tys. mkw., obejmujących 42 kondygnacje naziemne i 5 podziemnych. Na przestrzeń składa się część biurowa i handlowo-usługowa, w tym klub fitness i centrum konferencyjne. Wśród najemców znajdują się m.in. firmy takie jak Deloitte, Linklaters, White&Case, William Demant, Omni Office czy Savills. Budynek został oddany do użytku w 2016 roku, kiedy też przeszedł w ręce nowego właściciela – funduszu z grupy Invesco Real Estate. Właściciel budynku, stawiając na ekologię oraz zaawansowanie technologiczne, przy wsparciu firmy CBRE, która zarządza projektem, dokonał znaczących usprawnień pozwalających na certyfikację obiektu.

Q22 w Warszawie został oddany do użytku w 2016 roku, fot. mat. prasowe Colliers

Kluczowe zmiany to m.in. aktualizacja systemu BMS, który pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej budynku, modernizacja systemu kontroli dostępu, m.in. wprowadzono możliwość korzystania z mobilnych kart dostępu, uruchomiono system do raportowania ścieżki dekarbonizacji na podstawie dokładnych danych o zużyciu mediów czy wdrożono platformę operacyjną najemcy. To ostatnie rozwiązanie pozwala użytkownikom z poziomu mobilnej aplikacji zarządzać usługami i funkcjami budynku, włączając w to zieloną edukację, możliwość rezerwacji miejsc parkingowych czy informacje na żywo o rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w okolicy. Natomiast administratorzy najemców mają możliwość inteligentnego zarządzania swoją obecnością w biurowcu.

Dziś Q22, dzięki zintegrowanym systemom, generuje użyteczne dane wykorzystywane przez personel operacyjny do efektywniejszego zarządzania zasobami. Dostęp do aktualnych i historycznych danych pozwala na kontrolę m.in. ile osób pojawiło się w budynku, ile osób dokładnie przechodzi przez bramki w danej godzinie, gdzie znajdują się kabiny windowe, ile kilogramów plastiku generuje dany najemca, jaka jest temperatura i gdzie świeci się światło. Ponadto, personel ma realny wpływ na lepsze samopoczucie i doświadczenia użytkowników, mogąc dostosować warunki wewnętrzne budynku i wysłać powiadomienie tylko do osób, które pojawiły się w biurowcu danego dnia.

Q22 jest doskonałym przykładem tego, jak strategiczne podejście do technologii przynosi wymierne korzyści w budowaniu konkurencyjności nieruchomości na lata. Już na etapie projektowania budynek został przygotowany na przyszłość, a jego właściciel stale inwestuje w nowe rozwiązania, aby taki stan utrzymać – mówi Renata Hartle, Akredytowana Profesjonalistka, która wspierała Q22 w procesie certyfikacji w systemach WiredScore oraz SmartScore.

– Jednocześnie, tak jak zdecydowana większość biurowców w Europie, czy nawet na świecie, Q22 potrzebował wzorca i standardu, które wyznaczą kierunkowskazy na kolejne lata. Certyfikaty SmartScore i WiredScore są odpowiedziami na tę potrzebę – nie tylko pozwalają ocenić poczynione już działania, ale podpowiadają także, jakie kolejne kroki należy poczynić, aby zabezpieczyć budynek przez technologicznym starzeniem się i stale dostarczać wymiernych benefitów obecnym i potencjalnym najemcom – dodaje Renata Hartle.