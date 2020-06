Warszawski kompleks przykładem zrównoważonej architektury

Powstający w Warszawie kompleks biurowy Lixa będzie częścią dynamicznego i zrównoważonego rozwoju stolicy kraj, wpisując się - dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom technologicznym - w założenia zrównoważonego rozwoju. Za projekt odpowiadają HRA Architekci.

Lixa znajduje się w atrakcyjnej warszawskiej dzielnicy Wola. Główną częścią projektu będzie wielofunkcyjny kompleks trzech budynków połączonych ze sobą przestronnym zielonym, ogrodowym dziedzińcem.

- Lixa jest trzecim co do wielkości kompleksem, który obecnie buduje się w Warszawie, stanie się nie tylko miejscem pracy, będzie również miejscem do codziennego spędzania czasu - mówi Michał Chrzanowski, HRA Architekci. Ponieważ budynek otrzyma certyfikat BREEAM Excellent, Lixa będzie wyróżniała się jako trwała i inteligentna konstrukcja. - Zastosowane, dobrze przemyślane rozwiązania systemowe pozwolą obiektowi na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przyszłości - mówi Michał Chrzanowski.

Budynek pokrywają ogromne szklane fasady wykonane w co najmniej 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu (złomu poużytkowego). Oznacza to, że produkty, które osiągnęły kres żywotności, zostały przywrócone do obiegu przez recykling i ponownie użyte w budynku. To nie tylko oszczędza energię - generuje również znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

Fasada wykonana ze stopu aluminium Hydro Circal ma ślad węglowy pośród najniższych na świecie: 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium. Wicona na ten projekt dostarczy 120 ton aluminium. - Oferując fasady o minimalnym śladzie węglowym, możemy sprostać zwiększonym wymaganiom rynku dotyczącym zrównoważonych rozwiązań - mówi Hubert Wiśniewski, Commercial Director Wicona Polska.

Ponadto budynek będzie oferować powierzchnie biurowe z maksymalnym dostępem do światła dziennego i naturalną wentylacją. Piętra z przestronnymi miejscami do pracy, zielony wspólny taras, dziedziniec wypełniony światłem słonecznym, otoczony relaksującą atmosferą do kreatywnych spotkań i miejsc pracy. To, a także różne usługi, takie jak restauracje, przedszkola i sklepy. Dostępna będzie również stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Budynek klasy A zostanie ukończony w 2022 r. i będzie miał powierzchnię 65 000 mkw. Pierwsza część będzie gotowa latem 2020 r., druga w 2021 r., a trzecia w 2022 r. Podsumowując: LIXA to imponujący kompleks biurowy który będzie wyjątkowym, niskoemisyjnym i zrównoważonym budynkiem w samym sercu Warszawy.