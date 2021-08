Warszawski ośrodek sportowy Hutnik już działa

Stadion z trybunami, dwa boiska boczne i cztery korty tenisowe – te obiekty składają się na zrewitalizowany Ośrodek Hutnik na Bielanach. Na tę inwestycję miasto stołeczne Warszawa przeznaczyło ponad 48 milionów złotych.

REKLAMA

- Zawsze gdy mówię o warszawskim sporcie, to przypominam, że to nie tylko duże kluby, jak Legia czy Polonia, ale również te mniejsze ośrodki, z których również jesteśmy bardzo dumni i które trzeba wspierać. Dlatego bardzo się cieszę, że dzięki staraniom nas wszystkich jesteśmy dzisiaj na zrewitalizowanym stadionie Hutnik, który będzie służył rozwojowi następnych pokoleń – powiedział na otwarciu Ośrodka Hutnik prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Ośrodek Hutnik to ponad 45 lat sportowej historii. Dzięki 48 milionom złotych z miejskiego budżetu władzom Warszawy udało się przebudować i dostosować do potrzeb mieszkańców prawie 10 hektarów terenu na warszawskich Bielanach.

Głównym obiektem Ośrodka Hutnik jest stadion z pełnowymiarowym boiskiem głównym do piłki nożnej o wymiarach 105 na 68 metrów z naturalną nawierzchnią, systemem nawodnienia, drenażem i podgrzewaną płytą boiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN na stadionie mogą odbywać się rozgrywki do III ligi, ponieważ został wyposażony w nowe oświetlenie, nagłośnienie, oraz szatnie i zaplecze sanitarne. Natomiast kibice mają do dyspozycji 1390 miejsc siedzących na zadaszonych trybunach.

W ramach inwestycji wybudowano także dwa boiska treningowe z syntetyczną nawierzchnią, które mogą zostać zadaszone. Dzięki temu będą służyć mieszkańcom niezależnie od pory roku. Co więcej – oba te boiska otrzymały już licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i zostały dopuszczone do rozgrywania meczów w A klasie, III lidze kobiet i wszystkich ligach młodzieżowych. Będą więc służyły nie tylko do treningów.

Nowy Ośrodek Hutnik to nie tylko stadion i boiska, to także cztery korty tenisowe z mączną nawierzchnią, które podobnie jak boiska treningowe przygotowane są do przykrycia specjalnymi powłokami pneumatycznymi, umożliwiającymi korzystanie z nich przez cały rok.

Poza Ośrodkiem Hutnik planowane są kolejne inwestycje w miejskie obiekty sportowe, m.in. w kompleks sportowy Skra. Poza tym intensywne prace trwają już nad przebudową miejskiego stadionu przy ul. Konwiktorskiej oraz powstaniem Centrum Wsparcia Sportu. A zaraz po wakacjach zostanie odnowiony zewnętrzny basen główny przy ul. Inflanckiej.