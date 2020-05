Warszawski park odzyska blask

Rozpoczęła się modernizacja parku Michałowskiego na warszawskiej Pradze-Północ. Pojawi się tam więcej zieleni, ławek, stolików, nowe oświetlenie i alejki. Młyn Michla po remoncie stanie się centrum kreatywności dla artystów. Według planu pierwszy etap prac zakończy się jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Park na Szmulowiźnie przy ulicy Kawęczyńskiej był niewielkim zieleńcem, sąsiadującym z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz terenem zabytkowego Młyna Michla.

Pierwszy etap modernizacji

W 2018 roku miasto zorganizowało spacery z architektami na temat planów zagospodarowania parku oraz piknik konsultacyjny. W efekcie konsultacji społecznych wyłoniła się nowa koncepcja.

W centralnym punkcie parku znajdzie się pielęgnowana murawa otoczona rabatami kwietnymi – to miejsce na pikniki, plażowanie, gry i zabawy. Po bokach pojawią się zwarte krzewy, pośród zieleni staną ławki oraz zgłoszone w budżecie obywatelskim ławki ze stolikami do gry w szachy czy warcaby. Nawierzchnia alejek została zaprojektowana tak, by przepuszczała wodę do gleby. Będzie też wybieg z torem przeszkód dla psów i łąka kwietna.

Drugi etap prac

W ramach drugiego etapu realizacji inwestycji dzieci zyskają plac zabaw, oddzielony krzewami od boiska DOSiR. Przy parku powstanie także ogród społeczny do uprawy warzyw i ziół, sad owocowy oraz fontanna.

Młyn Michla po kompleksowej modernizacji stanie się siedzibą artystów i rzemieślników, a jego przestrzenie zajmą pracownie oraz warsztaty. W parterze budynku znajdzie się miejsce na kawiarnię i sanitariaty, dostępne również dla użytkowników parku.

Obiekt z długą historią

Obiekt przy ul. Objazdowej 2 to pozostałość dawnego kompleksu przemysłowego, który powstał w 1899 r. Zakład należał do Towarzystwa Aukcyjnego „Warszawski Młyn Parowy” Ludwika Michla. Od 2010 r. jest wpisany do rejestru zabytków.

Koncepcja zagospodarowania parku Michałowskiego przy ulicy Kawęczyńskiej wraz z otoczeniem Młyna Michla przy ulicy Objazdowej 2 w Warszawie to zamówienie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Koszt prac budowlanych pierwszego etapu modernizacji parku wyniesie 1 815 976,99 zł. Według harmonogramu mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej części parku już pod koniec 2020 roku.