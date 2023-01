Warszawski Rembertów czeka na dwie ważne inwestycje

Tunel kolejowy i wiadukt nad torami – to dwie najważniejsze inwestycje, na które czeka Rembertów. O tych i innych problemach mówili najczęściej mieszkańcy dzielnicy podczas wizyty prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

To właśnie od odwiedzin miejsca, gdzie miałby przebiegać przyszły tunel, zaczął swoją wizytę w Rembertowie prezydent Trzaskowski. Omówił również plany na tę inwestycję z burmistrzem dzielnicy Maciejem Iwanickim.

Tunel to jeden z najważniejszych tematów w Rembertowie. Mamy zabezpieczone pieniądze na tę inwestycję w budżecie miasta i jesteśmy gotowi, by w razie ewentualności dołożyć dodatkowe fundusze. Ale zadanie to realizowane jest wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi. Mam nadzieję, że tam również uda się wygospodarować odpowiednią kwotę i będziemy gotowi do tego, by w kolejnej kadencji rozpocząć i zrealizować inwestycję – mówił Rafał Trzaskowski.